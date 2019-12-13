歐盟推2050碳中和 中歐三國成攔路虎

淘汰燃煤成氣候大會爭議點

波蘭、匈牙利和捷克要求馮德萊恩交代資助的規模及範圍等細節，並要求資助發展核能。捷克總理巴比什（Andrej Babis）昨出發到布魯塞爾前表示，確保沒有人阻止興建核電站相當重要；匈牙利總理歐爾班的幕僚長表示，匈牙利認同歐盟的進取目標，但「不會簽空頭支票」。

捷克一半電力來自燃煤，匈牙利有15%電力來自燃煤，波蘭則八成電力來自燃煤。有歐洲外交官估計，峰會達成協議的機會為一半。

西班牙馬德里舉行的聯合國氣候變化大會（COP25）將於周五（13日）閉幕，淘汰燃煤亦成為一大爭議。聯合國秘書長古特雷斯呼籲各國2020年停止新建燃煤發電站，但日本表示會繼續援助發展中國家興建燃煤發電站。美國前副總統戈爾昨在氣候大會上跟中國代表團會面，亦促中國停止出資在其他地方興建燃煤發電廠。 一份報告較早時指，中國境外超過四分一的燃煤發電廠由中國出資興建。中國代表稱，北京在「一帶一路」的倡議中已逐步減少投資燃煤發電廠。

（法新社/路透社）