社福資金危機 兩黨鬥開空頭支票

【明報專訊】工黨黨魁郝爾彬在今次選戰中主打變革，他周三拉票時，以反建制及希望掛帥，呼籲支持者「撼動建制」。他說：「我們的（競選）宣言是認真可行的。我們不厭其煩接受相關質問，我會回答對我們宣言的問題，（工黨）每人都如此。」他不忘諷刺約翰遜迴避受訪，強調自己樂於回應外界對工黨政綱的質疑。不過，他的激進左翼政綱嚇怕不少中間派選民，部分評論擔心他要推翻上世紀80年代戴卓爾夫人開始的私有化，擔心比約翰遜對英國經濟更大的衝擊。
對英國選民而言，除了脫歐爭議，國家面臨的社會服務資金短缺危機亦急需解決。不過，評論指出保守黨還是工黨都未提出解決良方，尤其是焦點所在國民保健服務（NHS）上，郝爾彬持續攻擊約翰遜意圖出賣NHS，但他亦未提出足夠可信的方案。
郝爾彬極左變革嚇怕中間派
倫敦智庫財政研究所 （The Institute for Fiscal Studies）上月發表報告，指下屆政府必須要額外數10億英鎊經費才能應付成人社會服務成本飈升，就算地方稅以通脹率兩倍速度增加也無補於事。報告稱，地方政府要在未來數年維持現有水平服務也會面臨困難，加上各政黨在大選中作出各種「派糖」承諾，例如工黨承諾65歲以上公民免費保健服務，進一步增加壓力。