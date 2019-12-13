社福資金危機 兩黨鬥開空頭支票

對英國選民而言，除了脫歐爭議，國家面臨的社會服務資金短缺危機亦急需解決。不過，評論指出保守黨還是工黨都未提出解決良方，尤其是焦點所在國民保健服務（NHS）上，郝爾彬持續攻擊約翰遜意圖出賣NHS，但他亦未提出足夠可信的方案。

郝爾彬極左變革嚇怕中間派

倫敦智庫財政研究所 （The Institute for Fiscal Studies）上月發表報告，指下屆政府必須要額外數10億英鎊經費才能應付成人社會服務成本飈升，就算地方稅以通脹率兩倍速度增加也無補於事。報告稱，地方政府要在未來數年維持現有水平服務也會面臨困難，加上各政黨在大選中作出各種「派糖」承諾，例如工黨承諾65歲以上公民免費保健服務，進一步增加壓力。

（綜合報道）