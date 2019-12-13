英大選今揭盅 脫歐難題仍多 歐盟代表：約翰遜時間表不切實際

「英歐貿易談判不可能一年內完成」

約翰遜雖然達成新的脫歐協議，但仍不夠票通過，今次提前大選盼為保守黨重奪國會議席過半。他宣稱只要如願勝選，即會在聖誕前讓國會重新表決脫歐協議，以在明年1月底前脫歐。

不過，英國脫歐屆時只算過了第一關。英國2月1日起進入過渡期，其間仍要遵守歐盟規則，要達成英歐貿易協議後並結束過渡期，英國才算真正有協議脫歐。儘管歐盟容許更長過渡期，但保守黨競選宣言表明，不會再將過渡期延長至明年除夕之後，即約翰遜計劃在11個月內跟歐盟達成英歐貿易協議。一旦無法趕及，「無協議脫歐」的陰霾將會重臨。

批評者一直指約翰遜隱瞞談判的難度。《獨立報》周三爆出歐盟英國脫歐談判首席代表巴尼耶（Michel Barnier）的錄音，顯示他本周在布魯塞爾跟一批歐洲議會議員見面時，表明無法在11個月內完成協議，「我們會盡一切努力做，但我們無法全部完成」。巴尼耶將繼續代表歐盟主持英歐貿協談判，不諱言「若出現無協議（脫歐），英歐貿易將站上懸崖邊。」保守黨發言人昨淡化錄音的意義。工黨則批評，巴尼耶的言論反映約翰遜欺騙選民。

保守黨若不過半數 脫歐添混亂

保守黨認為即使未能達成英歐貿協，雙方可以回歸世貿規則，但《經濟學人》較早時指出，在美國總統特朗普威脅下，世貿機制正面臨壓力，英國依賴世貿將有風險。《經人》亦稱，英歐不能達成貿協，意味着廣泛的關稅以及非關稅壁壘重臨，面對貨櫃車排長龍通關、藥物及食物短缺、航班及能源供應出問題等風險。

大選另一可能結果，是工黨跟自民黨配票成功，有力合組政府。但強硬留歐派的自民黨黨魁施詠淳不滿工黨黨魁郝爾彬脫歐立場模棱兩可，要求工黨換他人拜相才肯入閣。即使兩黨組閣成功，脫歐新困局才剛開始，工黨主導的聯合政府勢提出二次公投，選項包括留歐，自民黨主導的聯合政府更可能直接取消脫歐。這兩個結果在脫歐派眼中都是背叛2016年公投結果，勢將引發政治風暴。如果工黨要尋求蘇格蘭民族黨（SNP）合作，還新增另一風險，後者勢要求再次舉行蘇格蘭獨立公投。最壞情况是，無論是保守黨和工黨都沒有辦法數夠過半議席，再次出現類似選前的懸峙國會，約翰遜將要步前首相文翠珊後塵，要跟北愛民主統一黨（DUP）合作，令過去兩年多文翠珊和約翰遜所面對的國會數不夠票問題會永續上演。

（綜合報道）