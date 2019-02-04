為燒傷遊客植皮 紐急購120萬平方厘米皮膚

火山周一爆發時，島上有47名來自7個國家的旅客和導遊，事件至今確認導致6死、9人失蹤。除3人經治療後出院外，有29人要接受深切治療。符合移植皮膚資格者的灼傷程度須超出其身體面積的三成，現符合資格者有27人；當中以四五成灼傷居多，甚至有人灼傷程度達90％或95％。

有傷者「體無完膚」 無法駁感應器

澳洲昨送出2萬平方厘米皮膚給新西蘭，但政府首席醫療官沃森（Peter Watson）表示，他們已另向美國皮膚銀行緊急訂購120萬平方厘米的皮膚，且還需要敷料和臨時植皮。沃森指出，噴發的氣體和酸性火山物質使燒傷的性質變複雜，比純粹燒傷更需要迅速施手術。警方稱，傷者不僅表面皮膚，連內臟亦受創，部分生還者傷勢嚴重，無法與外界溝通，暫未能確認身分。

最接近懷特島的城市瓦卡塔尼（Whakatane）的小型醫院周一接收湧至的燒傷者，醫院裏尖叫、呻吟聲迭起，還充斥硫磺、焦肉味，不止醫療人員，連普通職員都要加入救援，包括協助為傷者手持氧氣袋，和協助用保鮮膜包裹燒傷部位等。有職員憶述一名傷者「體無完膚」，以致醫護人員要找可以接駁感應器、以便觀察其生命迹象的完好皮膚都找不到，他們嘗試幫傷者轉身，但一接觸其身體，那部分皮膚就會剝落。

火山震動增 存再爆發風險

新西蘭地質研究機構GeoNet昨晨11時發聲明，指懷特島火山震動增加，24小時內有40％至60％噴發風險。當局相信失蹤者已罹難，但因火山有再爆發迹象，安全起見要押後昨日的搜索行動。

（綜合報道）