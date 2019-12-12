英國今大選 在野黨配票阻約翰遜 保守黨優勢減 或現懸峙國會

約翰遜提早大選希望保守黨取得過半議席，令其脫歐方案獲通過，讓英國下月底前如期脫歐。民調機構Ipsos的調查顯示，接近七成選民認為脫歐是英國現時面對的最重要議題。根據被視為較權威、按逐個選區做的YouGov周二發表的民調，保守黨支持率與兩周前上次民調不變，同為43%，而工黨支持率則增加2個百分點至34%，雙方差距僅9個百分點。按此推測，保守黨可奪得下議院逾半議席的339席，比2017年上次大選多22席，雖然能重奪過半優勢，但較兩周前的359席少，議席優勢由68席大幅縮窄至28席。

這調查是根據過去6天分區訪問共10萬人後得出結論，被視為較一般全國民調準確。另一民調機構Focalpoint周二公布以類似方法做的民調結果，亦顯示保守黨的議席優勢由上個月的82席大跌至最新的24席，並指多達67個選區爭持激烈。

英媒：4萬票可致唐寧街易主

不過，兩項民調都是在近期首相約翰遜被指對「國民保健服務」（NHS）問題視而不見、甚至搶走提問記者手機的風波發酵前進行，故並未反映相關影響。YouGov政治研究總監韋爾斯（Anthony Wells）直言：「根據這預測模式，我們不能排除懸峙國會局面。」《每日電訊報》引述保守黨內部備忘錄稱，只要12個選區的4萬票出現變卦，就足以讓工黨黨魁郝爾彬入主唐寧街10號。

約翰遜「推土機破脫歐僵局」拉票

約翰遜和郝爾彬周二盡最後努力拉票。其中約翰遜親自上陣，控制一輛髹上國旗、寫上「完成脫歐」字眼的推土機，撞破一道寫上「僵局」字眼的發泡膠牆，希望選民支持他完成脫歐。郝爾彬則繼續大打NHS牌，在中部拉票時指過去1年全國有近4700人因NHS的資源問題而出現的安全事故枉死，質疑保守黨政府撥款不足。郝爾彬立場極左，加上被指反猶，令工黨選情不利。15名工黨前議員昨日更促選民勿支持郝爾彬。

15工黨前議員籲勿撐郝爾彬

由於多個選區選情接近，近期出現不少網站教選民如何策略性投票。《衛報》報道，雖然保守黨有望取得過半議席，但全國支持保守黨或脫歐黨的選民只有1400萬至1500萬，較1600萬至1700萬名支持工黨、自民黨、綠黨者要少，因此如果那約200萬名反對保守黨脫歐方案的選民策略性投票，或可力阻保守黨取得國會控制權，報道特別選出全國50個可「配票」選區，稱只要反對保守黨者集中支持該區的非保守黨候選人，就足以阻止保守黨人當選。支持脫歐的《每日郵報》亦提出「配票」指南，指哪些地區的支持脫歐選民要如何投票確保脫歐落實。

（路透社/衛報/獨立報）