咫尺地球：全球抗爭系列：蘇丹與香港的無大台 ／文：沈旭暉

蘇丹1956年獨立，此後不斷經歷軍事政變、內戰，近年由資深獨裁者巴希爾壟斷政壇，被國際社會視為21世紀最後的暴君。即使南蘇丹分裂而去，達爾富爾天災人禍頻仍，巴希爾可以永續執政，北京背後的支持，無疑是主因之一。今年年頭，群眾運動愈演愈烈，巴希爾終於下台，但不是因為運動很成功，他只是被軍隊內部政變取代；軍人雖然承諾還政於民，但一直沒有具體行動，純粹希望自保，令人想起非洲津巴布韋推翻萬年總統穆加貝的內部政變。於是蘇丹民眾繼續集結，要求軍方交出權力，規模席捲全國，遭到軍方強烈鎮壓，造成200多人死亡，政府甚至並下令禁網，以阻止暴力鎮壓的消息流出國外。

獨裁總統下台 蘇丹示威未「散水」

蘇丹人和香港人的訴求自然不盡相同，但從上述簡單背景可見，兩者並非沒有共通點。在不熟悉內情的離地旁觀者眼中，蘇丹獨裁者巴希爾終於下台，理應是運動成功的最大標誌，理應立刻「散水」，就像外媒以為香港的逃犯條例修訂終於正式撤回，就等同「勝利」。但經過漫長運動，兩地種種結構性問題反而進一步暴露，群眾對Root Cause的不滿只有更深，假如不通過運動解決，那些新出現的苗頭變成常態，只會延續腐敗結構，假如成果被騎劫，甚至可以比「階段性勝利」前更差。基於上述認知，運動momentum才會持續下去，這也是伊拉克、智利等同期案例在總理下台後，群眾還未散去的共同原因。可以想像，即時此刻林鄭月娥下台，「散水」效果也等同零。

此外，蘇丹、香港兩地政府都是依靠軍警「止暴制亂」，伎倆相同，滲透群眾的手法近似，蘇丹實行了網禁而不果，香港也申請禁制令點名Telegram、連登，更是淪為一紙空文。單純高壓的結果，反而進一步激化了社會矛盾，令運動更難收拾，兩地民間對成立獨立調查委員會追究警暴，成為了必不可少的訴求之一。而當警察成為前線持份者，和解的角色增加了，解結的難度只有更大。

兩地同藉社交媒體下而上組織

在香港，「無大台」成為近年一切民間運動的標記，因為昔日的反對派「永續社運」令人失去信心，大台精英領袖容易腐化，也是群眾不滿的泉源之一。但無大台並不等同無協調，香港公民社會由下而上的串連無處不在，通過資訊科技產生的高度默契，體現了「無大台、有默契」的新型組織模式。

這種模式，完全屬於新時代，並非上一代有「大台obsession綜合症」的前輩所能輕易理解的。在蘇丹，發放示威信息的主要是「自由與變革力量」，他們一直透過社交媒體統籌，組織力強、但機動性高，每當有示威領袖被捕後，他們就隨即選出新任領袖。值得注意的是，當蘇丹親政府民兵向示威者開槍後，根據Google數據，香港網民搜尋蘇丹的次數激增，香港運動的國際化，那是轉捩點之一。全球蝴蝶效應，無出其右。

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）