北極再高溫 格陵蘭融冰速度飈升

報告稱，北極2018年10月至2019年9月的平均溫度較1981至2010年平均溫度高1.9℃，而夏季末海冰面積，亦是有衛星紀錄41年以來第2低，追平2007和2016年紀錄。報告指，白令海前兩個冬季的最大海冰覆蓋率都不到長期平均的一半。海冰變薄，令為小島狄沃米達（Diomede）提供補給的飛機無法再降落；也影響當地人儲放船舶、獵捕海豹等活動。

有學者憂慮，儲存在北極永久凍土的1.46萬億至1.6萬億噸有機碳會因凍土融化而釋放，分量相當於現時大氣層裏溫室氣體的2倍；因溫暖天氣令土壤裏微生物把凍土中的碳變成溫室氣體，並加速暖化。

另一項周二於《自然》發表、由96名極地科學家合作的研究指，格陵蘭冰蓋的消失速度較1990年代快7倍，到2100年海平面會上升67厘米，較IPCC的估計高7厘米；這比率相當於到世紀末，每年有4億人將面對水浸威脅。

（法新社/衛報/華盛頓郵報）