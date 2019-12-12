訴訟團結緬甸各派 成執政黨及時雨

素姬雖然出任國務資政，但軍方仍握大權，因此她在羅興亞問題上要負多少責任一直引起討論。岡比亞的代表律師周二在庭上展示一張緬甸街頭近日出現的廣告牌，上面是昂山素姬跟3名將領微笑的合成照，律師認為，該幅廣告正好展示素姬跟軍方合作，「沒有意圖向軍方領導層問責」。全國民主聯盟（全民盟）發言人繆紐（U Myo Nyunt）則稱，那幅廣告只是顯示他們在同一內閣，不代表素姬跟軍方聯合一致。

維權者斥素姬短視 和平路更遙

素姬4年前領導全民盟大勝，明年將再面對選舉，緬甸經濟欠起色，加上國內族裔摩擦未解決，海牙法院訴訟卻團結了緬甸不同勢力，對抗外國，成為全民盟的及時雨。不少人相信素姬遠赴辯護的是為了明年大選。不過祖父為緬甸首名總統蘇瑞泰的維權人士兼藝術家雍維（Sawangwongse Yawnghwe）認為，素姬的激進民粹主義令國內更不可能有可持續的和平與和解，批評素姬短視，「她的政府現在所做的事，後代將會承受」。

（紐約時報）