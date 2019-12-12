否認種族滅絕 素姬促海牙勿加劇衝突 稱力保不同族群權利 羅興亞難民看直播轟撒謊

認緬軍或過分用武

自2016年若開邦新一輪危機爆發以來，有近70萬羅興亞人逃至鄰國孟加拉，惹國際關注。岡比亞上月入稟ICJ，控告緬甸軍方集體謀殺、強姦羅興亞人及摧毁羅興亞社區等罪名。法院先就審訊期間是否以緊急措施確保羅興亞人安全，以及保存證據完整等，周二起展開聆訊。74歲的素姬昨向法院17名法官陳辭30分鐘，指若開邦情况複雜，岡比亞的描述不完整且誤導。她稱軍方2017年8月在若開邦展開的行動，是對武裝分子引發的內部武裝衝突的回應。羅興亞人流離失所，是若開邦武裝分子襲擊警崗觸發的國內衝突所致。她表示，不能排除有軍人在行動中使用不對等武力，但未能證明緬軍有「種族滅絕」意圖。

本國司法處理 毋須外國「幫倒忙」

素姬稱，若開邦難題遠溯多個世紀，新一輪暴力是「內部武裝衝突」，源於武裝組織「若開邦羅興亞拯救軍」（ARSA）2016年10月襲擊接壤孟加拉的警崗所致，然後翌年8月又再施襲，緬甸軍方才以軍事行動回應。她承認，軍方或在行動中誤傷平民或使用過度武力，但強調，若有軍人有干犯戰爭罪行或侵犯人權，緬甸的司法制度會處理，毋須國際司法制度取代本國法庭。她說：「若開邦或緬甸任何地方都不會容許侵犯人權。」她亦說，緬甸政府致力維護若開邦所有族群的基本權利，又致力保護若開邦無家可歸者的安全。她表示強調國際對緬甸的行動可能損害和平與和解，促請法院避免可能加劇衝突的行動。

岡比亞3小時述暴行 素姬30分鐘作辯

岡比亞司法部長坦巴杜周二在開庭陳辭中促法院下令緬甸停止「針對本國人民的種族屠殺」，控方律師在首日聆訊中3小時內列舉羅興亞人的苦難，例如強姦、虐殺嬰兒、縱火燒村、殺戮等。

緬甸代表律師昨天在庭上反駁，岡比亞未能證明緬甸有意圖種族滅絕，亦未能交代死者數目。另一名律師則指出，聯合國難民署正跟緬甸政府商討安排羅興亞人重返若開邦，顯示羅興亞人並非面臨種族清洗威脅。

海牙法院外，有聲援羅興亞的人士大叫「昂山素姬無恥」，但亦有約250人聲援素姬。在孟加拉，有羅興亞人在難民營觀看電視直播，一邊喊「撒謊」。

（路透社/法新社）