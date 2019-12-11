烏俄破冰 承諾年底停火

法德牽線 2016年後首峰會

這次由法國總統馬克龍、德國總理默克爾做中間人的俄烏峰會，周一在巴黎愛麗舍宮舉行，為時約8、9個小時，是自2016年的首次四國峰會。會後公報表示，烏克蘭與俄羅斯同意交換囚犯，重新履行2015年達成但尚未實現的烏克蘭東部全面停火協定，加強國際停火監察權力，明年3月底前從前線3個要點撤軍。

烏東地位未定案

雙方還同意今後4個月協力籌辦烏東地區選舉，但未有細節，亦未談妥烏冬該由哪方控制等核心問題。普京主張烏克蘭修憲，賦予烏東地區特別地位，及特赦參與分離活動的人士。

馬克龍在記者會上承認俄烏仍存分歧，但強調在撤軍、換囚、停火與政治變革等取得進展。澤連斯基也承認與普京有很多事不咬弦，稱沒有誰勝誰敗。普京對和談表達審慎希望。路透社稱，從普京與澤連斯基的身體語言看來，雙方關係依然冷漠，不僅避開眼神接觸，甚至沒有公開握手。

烏東地區自2014年爆發親俄武裝與政府軍衝突，已釀逾1.3萬人死亡，整個地區落入莫斯科支持的分離主義分子控制。許多烏克蘭人不信任普京，擔心澤連斯基向俄羅斯妥協讓步，有人在總統府外紮營抗議，並透過大屏幕觀看峰會新聞發布會。澤連斯基聲稱在烏克蘭主權與領土完整上並無退讓。

（路透社/BBC）