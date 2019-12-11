拒看病童睡地板照 漠視醫療問題 約翰遜搶記者手機捱轟

4歲童肺炎入院需讓牀位 身上插喉

英國《每日鏡報》周日（8日）在頭版獨家刊登4歲男童杰克（Jack Willment-Barr）在利茲總醫院（Leeds General Infirmary）的經歷，杰克因患上肺炎被送到急症室，本來有牀可睡，但後來因牀位要留給另一名病人，他被迫睡在地上4小時，當時身上還插有喉管，照片震撼全國。ITV記者訪問約翰遜時問他有否看過照片，約翰遜表示從未看過，記者拿出手機請他看看，但他拒絕，之後更乾脆奪走手機放進自己口袋，說：「我現在可接受你訪問。」記者說：「你拒絕看照片。首相先生，你拿走了我的電話然後放進了口袋。他（杰克）母親說NHS正陷入危機，你有何回應？」此時約翰遜才拿出手機看兩眼，最後把手機還給記者致歉。

衛生大臣訪醫院「補鑊」 再掀餘波

影片曝光後約翰遜飽受抨擊，被指對公營醫療系統千瘡百孔坐視不理，並且欠缺同理心，工黨黨魁郝爾彬及自民黨黨魁施詠淳（Jo Swinson）均斥約翰遜對他人漠不關心。約翰遜未有解釋為何不肯看該照片，只重申保守黨對改善NHS的承諾。

風波未就此平息。政府隨後委派衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）到醫院與男童和其家屬見面，又與院方開會討論人手設備問題，以圖化解公關危機。當夏國賢離開醫院時，遇到數名左派人士抗議，其間他一名助理與示威者有肢體接觸。隨後英國多家傳媒引述保守黨消息稱，該助理被左派示威者拳打。後來有影片曝光，顯示當時示威者伸直手指向一方作出控訴，助理自己走上前，用頭撞向示威者的手。

保守黨承認事件「看來只是意外」，但仍斥工黨示威者的行為和語言並不恰當。工黨發言人則抨擊保守黨除了撒謊外，亦借此小事企圖轉移視線。

英國多家傳媒昨日均大篇幅報道今次事件。BBC形容周一是約翰遜「糟糕的一天」，《衛報》形容保守黨周一犯下了自競選以來「最差的錯誤」。立場傾向約翰遜的《每日電訊報》和《每日郵報》則低調處理。

保守黨民望領先10百分點

英國周四大選，保守黨民望仍然領先。《金融時報》的追蹤民調周二顯示，保守黨以43%支持度領先工黨10個百分點，自民黨則以13%列第3。

（BBC/衛報/獨立報）