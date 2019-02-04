咫尺地球：全球抗爭系列：厄瓜多爾離開OPEC之後 ／文：沈旭暉

厄瓜多爾和委內瑞拉是OPEC在南美洲的兩個成員國，由於擁有石油，也就有了和列強討價還價的本錢。上任左翼總統科雷亞就是利用境內油田和軍事基地兩大王牌，在美國、中國之間周旋，更把香港企業玩弄於股掌之上。到了現任中間派總統莫雷諾當選，乾脆決定退出OPEC，此後將不再遵從控制國際油價的「生產配額方針」。

然後，他向國際貨幣基金組織（IMF）大舉借貸，希望振興經濟，而IMF貸款的條件，一貫是落實「真市場經濟」，放在厄瓜多爾，就成了取消燃油補貼、改革稅制、緊縮政策、國企私有化等一籃子公式，以換取石油業的結構性改革。今年夏天起，莫雷諾政府不斷與IMF、世界銀行、美洲發展銀行談判，取得三方共100億美金貸款，反映他得到商界、軍方、國際社會支持，並非虛言。

然而這些舉措，令習慣了燃油補貼數十年的厄瓜多爾民眾大為不滿，油價急升30%，公共運輸業界群起抗爭，發動全國大罷工，不久得到各界聲援。其他stakeholders，包括學生、工會、原住民等紛紛加入示威，特別是一貫勇武、曾推倒幾任總統的原住民加入，令抗爭者士氣大振，示威者不時堵路、焚燒輪胎，一時全國陷入癱瘓。莫雷諾則毫不猶豫，宣布國家進入緊急狀態，更乾脆把首都搬走，聲言長期抗爭。

回應示威訴求快 禍根未解

既然警察成了運動新主角，各地常見的激進場景又出現在厄瓜多爾，軍警鎮壓造成10死、千人傷。這樣下來，除了本來的反對緊縮開支，又添加了警暴議題。但拉美國家處理這類議題經驗豐富，不久政府就務實回應，和反對派談判，最終宣布撤回改革，重啓燃油補貼，暫緩緊縮政策，群眾的訴求幾乎全部落實。雖然好些反對派組織、議員事後被秋後算帳，但局勢總算比鄰國智利快平息。

民眾拒「IMF公式」 商界懼福利主義

然而，這不代表厄瓜多爾的Root Cause得到解決。正如《金融時報》分析，拉美經濟難以發展，更多是因為過於依賴出口，忽略教育及基建。IMF在10月中發表的環球經濟預測，指南美洲經濟增長緩慢，本年只有0.2%；無論這分析是否對症下藥，厄瓜多爾此刻負債、赤字嚴重，群眾一方面把左翼政府選下台，另一方面不能接受IMF公式，長此下去，看不到解決辦法；兩派上台，都會把對方製造為天敵。

這一波群眾運動，在現政府眼中，自然是前總統和委內瑞拉等左翼勢力顛覆；但到了左派上台，又會把一切動亂都形容為美國這個「外國勢力」的黑手。拉美民眾始終認為，自由經濟帶來的是企業對民眾的剝削，企業賺取暴利，民眾卻要承擔生活成本急劇上漲，自然不公平；但商界對福利主義的恐懼，只會更深。厄瓜多爾目前正是大和解的契機，但假如解決不了局勢，鄰國委內瑞拉由天堂變地獄的殷鑑不遠，徵兆亦不妙。

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）