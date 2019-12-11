岡比亞促海牙阻屠殺 素姬聞指控木無表情

岡比亞上月入稟ICJ，控告緬甸軍方集體謀殺、強姦羅興亞人及摧毁羅興亞社區等罪名。法院會先就審訊期間是否以緊急措施確保羅興亞人安全，以及保存證據完整等。

岡比亞司法部長坦巴杜（Abubacarr Tambadou）昨在開庭陳詞中，要求法院下令緬甸停止「無意義的殺戮」，制止令所有人良心震驚的「野蠻與殘暴行為」，並停止「針對本國人民的種族屠殺」。他強調，藉由訴訟向緬甸的種族屠殺問責，不止是尋求保障羅興亞人權利，亦是保障《防止及懲治滅絕種族罪公約》契約國的權利。

昂山素姬昨在警方車隊護送下抵達法院，沒有回答記者提問，在庭上聽取岡比亞對緬甸的指控時亦木無表情。素姬預定周三（11日）作供，料主張法院對緬甸無司法管轄權，並強調緬軍行動旨在打擊羅興亞武裝分子的恐怖主義活動，並非種族屠殺。

羅興亞人庭外示威 緬人仰光挺素姬

法院外一批羅興亞難民示威，要求為羅興亞人尋求公義。另邊廂在緬甸商業重鎮仰光，數千人上街聲援素姬。

（法新社/路透社）