阿德恩：很多問題待解答

新西蘭的火山警戒，分級為代表沒有活動的0至最高的5級。該國科研機構GeoNet於11月18日起已把懷特島的警戒級別，由1提升至2。12月3日公告維持2級並表示「爆發可以是甚少或沒有警號下發生」，但同時又稱現程度活動對訪客「不構成直接危害」。旅行社相關人士表示，無人勸喻旅客遠離火山。懷特島自2012年曾有10次2級警戒，從未如周一的2級警戒下爆發。有旅行社負責人向新西蘭電台稱，2級未達至停止出團的程度，3級才會聯絡政府查詢。

懷特島自1936年由一個家族私人擁有，過去30年均有旅行團，對該島所在的瓦卡塔尼（Whakatane）是重要經濟支柱，當地一份報告形容懷特島是「我們王冠上的明珠」。瓦卡塔尼地方首長特納昨強調，辦懷特島旅行團的旅行社素有良好聲譽，且以「照顧客人及其安全馳名」。

有法律專家對《新西蘭先驅報》表示，涉事旅行社可被控過失殺人。副警務處長蒂姆斯回應記者提問會否調查旅行社，說：「我們將研究是否有人要為這次死傷負起刑事責任。」警方後來改稱談刑事調查為時尚早。

專家：火山可監測難預測

對於火山爆發預警，日本山梨縣富士山科學研究所所長藤井敏嗣表示，火山的蒸氣爆發難以看到迹象。他稱，當地提升了警戒，顯示有注意火山情况，「但你也不能預計火山今天還是下周、下月爆發」。

（綜合報道）