紐救援員：懷特島劫後如切爾諾貝爾 遊島47人包括兩華客 27人全身七成燒傷

懷特島火山當地時間周一下午2時11分爆發，當時島上有47名遊客，火山爆發後部分傷者由附近船舶救走，當局分4次派直升機前往。深切治療護理員克拉克（Russell Clark）是周一第一批乘救援直升機奉派往懷特島搶救的一員。他受訪稱當時被整個災難情景所嚇倒，彷彿是電視場景而非真實。他說：「我所見的是劇集切爾諾貝爾畫面。一切都埋在火山灰裏。這是被打敗的感覺。島上一架直升機，螺旋槳葉都破掉了。這是令人震撼的經歷。」他和隊員一登島就救人，可是只找到屍體：「這是毁滅性的，我們找不到生還者。我只能想像肇事時人們是什麼樣的，他們無路可逃，對他們來說絕對是可怕經歷。」

有遊客跳海逃命 船員折返救人

任職醫生的霍普金斯（Geoff Hopkins）跟女兒利拉尼周一遊覽懷特島乘船離開時，火山爆發。他向《新西蘭先驅報》說，當時島上一個個灰頭土臉的人跳落海逃命，船員不顧形勢兇險，駕船折返近岸救人。他憶述，跳入海裏的人都嚴重燒傷，很多人因穿T恤和短褲，導致大面積皮膚燒傷。他父女在船上為重傷者急救，其餘乘客為傷者傳遞淡水，送上衣物保暖、呼吸器、滴眼藥水等。利拉尼說：「傷者是冷的，但同時灼熱。23條人命在我們手裏。那大概是我人生中最漫長的兩小時。」至少5名傷者泊岸前斃命。

醫生父女施救：人生最漫長兩小時

6名罹難者3人是澳洲人，另一是一家旅行社的新西蘭導遊。傷者中27人全身七成燒傷，要分流往全國各地具相關治療能力的醫院乃至澳洲救治，部分人情况嚴重。

目前仍有8人失蹤，估計凶多吉少。當局周二稱，火山未來24小時有一半機率爆發。當局4次派直升機赴島，由於島上情况惡劣，火山持續噴出火山灰，令搜索及偵測受阻。

尋人名單現港人 入境處：未接求助

新西蘭紅十字會為火山爆發事件設立的尋人網頁中，尋人名單上有一男一女失蹤者的出生地點標註為香港。該網頁並非官方失蹤名單，網頁昨天有逾百個名字，部分標示為失蹤，部分為「我在生」。香港入境事務處昨表示，至今未接獲港人求助，正透過外交部駐港特派員公署 、中國駐新西蘭大使館、香港旅遊業議會及相關郵輪公司了解情况，核實有否香港居民牽涉在事故當中。

（法新社/新西蘭電台/Stuff.nz/路透社）