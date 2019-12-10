被控種族滅絕羅興亞 素姬今海牙出庭辯護

10國人權組織號召杯葛緬甸

緬甸軍方2017年8月25日以武裝分子襲擊哨站為由，搗至若開邦「平亂」，導致逾70萬名信奉伊斯蘭教的羅興亞人逃往孟加拉等地。身為伊斯蘭合作組織成員的西非國家岡比亞上月向國際法院興訟，控告緬甸軍方集體謀殺、強姦及摧毁羅興亞社區。國際法院今起至12日進行聆訊，16人法官團將研究下達「臨時措施」，以便日後審訊進行期間確保羅興亞人安全及有效保存證據完整等。昂山素姬將在庭上代表緬甸答辯。

聯合國去年的調查結論指緬甸對羅興亞人有「種族滅絕意圖」。聯合國緬甸人權狀况問題特別報告員李亮喜（Yanghee Lee）憑第一手陳述，指出「保安部隊點火燒屋時，很多時仍有人被困於屋內，整條村落被燒為平地」。聯合國人權事務高級專員扎伊德（Zeid Ra'ad Al Hussein）曾表示，羅興亞人所遭受的軍事攻擊規模，顯然屬「高層決定」，不排除審訊緬甸政府高層種族滅絕，而身為國務資政的昂山素姬未有阻止軍方殺戮，也可能干犯「不作為罪」。

料大選前拉攏民心安撫軍方

昂山素姬長期以來被視為緬甸民主鬥士，因為領導群眾反對軍政府被軟禁達15年，1991年獲頒諾貝爾和平獎。惟她靠大選掌權後，卻因對羅興亞人受迫害的苦况置若罔聞，備受抨擊，一些團體更撤回授予的榮譽，如「國際特赦」組織去年撤了給她的「良心大使獎」。她今次破天荒出國為國辯護，有分析相信再污損其擁護自由人權的形象。輿論相信，她此舉的目的是要在明年大選前拉攏民心，並安撫軍方。

支持者反對者庭外對壘

聲援羅興亞的人士準備這幾日在法院外示威。其中緬甸特別工作組主席穆賈希德（Abdul Malik Mujahid）便道：「這是她重拾國際形象的最後機會。她可以說的，最好就是承認所犯罪行及表示將予合作。」解放羅興亞聯盟（Free Rohingya Coalition）昨日表示，正聯同10個國家的30個組織推動「杯葛緬甸運動」，謀求從經濟、文化、政治、外交層面向昂山素姬政府及緬軍施壓。

不過，擁護昂山素姬的人士自上周末起亦在緬甸或國際法院外集會支持她。緬甸多處燈箱展示「我們與你一起」之語，支持者還穿上印有素姬肖像的T恤，甚至組團遠赴海牙聲援。

（衛報/法新社/路透社）