美前駐港領事：華府應避免改變港體制

唐偉康在名為「Do No Harm in Hong Kong」的文章中，指出香港保持高度自治、個人自由及法治的現况，不僅為香港人帶來巨大的好處，也惠及中美兩國。他表示，為了維持香港現况，美國必須緊記應該做什麼不應該做什麼。他相信只要美國政策得宜，可以延續香港夢，但他警告，美國有可能不小心令事態惡化。

他指出，反修例風波顯示北京對香港愈來愈干預，趨勢令人憂慮，但提醒香港仍然保持相當自治。他指出，美國及國際社會不應該試圖促成改變香港，而應保持現况。這意味着避免一些會損害國際社會對「一國兩制」信心的舉措，否則將會在「懲罰」中國時殃及香港。

美國國會在上月通過《香港人權及民主法案》，唐偉康指出，法案雖然顯示美國支持香港的高度自治，但同時亦帶來新風險。若美國取消香港獨特地位，香港的對外關係、經濟地位乃至自治，都有破壞性的影響。

唐偉康稱，美國在政策層面上加強和支持香港自治，將會較試圖迫使北京改變政策更為有效。