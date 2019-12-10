芬蘭誕34歲女總理 膺全球最年輕國家領袖

前總理被指處理罷工不力 造就上位

芬蘭郵政今年9月因薪酬問題爆發勞資糾紛，至上月更觸發歷時兩周的跨行業大罷工。總理林內（Antti Rinne）被指處理不力，執政聯盟成員芬蘭中間黨表明對其不信任，終迫使林內上周二（3日）請辭。作為國會最大黨的社民黨擁有推舉繼任總理的權利。周日（8日）的黨內投票中，馬林以32對29票的些微優勢擊敗對手，獲選為新總理，為芬蘭第3名女總理，亦是全球現任最年輕國家領袖。

馬林為社民黨的副主席。她由母親獨力撫養成人，為家中首名擁有大學學位的成員。她在政壇迅速冒升，27歲便已成其家鄉、工業重鎮坦佩雷（Tampere）的市議會主席，2015年當選國會議員，並在今年4月連任，獲任命為運輸及通訊部長。馬林當選總理後向記者表示，需要多加工夫去重建信任。她又表示從未思及自己的年齡與性別，「我會想到自己為何從政，以及我們賴以贏得選民支持的原因」。

執政聯盟多女性領軍

由於芬蘭目前為歐盟輪任主席國，國會料將盡快批准馬林的任命，以讓她可代表芬蘭出席本周四及周五舉行的歐盟峰會。社民黨及其他4個執政聯盟成員周日承諾，支持4月大選後的施政計劃，並留在執政聯盟。現時執政聯盟各黨均由女性領軍，大部分僅三十出頭。

（BBC/衛報）