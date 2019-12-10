俄禁賽4年 無緣奧運世界盃

WADA 於2016年7月發表報告，確認俄國在2011年至2015年間存在系統性禁藥計劃，被罰禁賽3年。去年9月俄國與WADA達成協議，俄方須提交一系列測試報告換取解除禁賽令。惟WADA專家發現今年1月從莫斯科實驗室取得的測試結果異常，判斷俄方通過篡改證據隱瞞國家隊員使用興奮劑作弊。

總理斥反俄狂熱中 官員料難推翻

ＷADA執委昨一致接納專家提出的制裁俄羅斯建議。新一輪禁將持續4年，俄國國家隊不准參加2020年東京奧運，2022年的卡塔爾世界盃和北京冬奧等大型國際賽，但明年於俄國聖彼得堡舉辦的歐洲國家盃因不屬打擊禁藥目標的「大型比賽」，將不受影響。另外，俄國今後4年亦不能爭辦任何大型錦標賽，包括2032年的夏季奧運。俄羅斯可於21日內向國際體育仲裁院上訴。俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）主席加努斯（Yury Ganus）稱俄國「無機會」推翻禁令。

（法新社/彭博社）