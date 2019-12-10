俄禁賽4年 無緣奧運世界盃

【明報專訊】世界反禁藥組織（WADA）昨天（9日）宣布，俄羅斯國家隊持續掩飾使用違禁藥物問題，將禁止參加全球主要國際體壇賽事4年，包括明年的東京夏季奧運及2022年於卡塔爾舉行等世界盃等，為歷來最嚴厲罰則。俄羅斯運動員若證明沒有用禁藥，可以獨立參賽。俄羅斯總理梅德韋杰夫昨稱，禁令是「反俄狂熱」的結果，應該上訴。
WADA 於2016年7月發表報告，確認俄國在2011年至2015年間存在系統性禁藥計劃，被罰禁賽3年。去年9月俄國與WADA達成協議，俄方須提交一系列測試報告換取解除禁賽令。惟WADA專家發現今年1月從莫斯科實驗室取得的測試結果異常，判斷俄方通過篡改證據隱瞞國家隊員使用興奮劑作弊。
總理斥反俄狂熱中 官員料難推翻
ＷADA執委昨一致接納專家提出的制裁俄羅斯建議。新一輪禁將持續4年，俄國國家隊不准參加2020年東京奧運，2022年的卡塔爾世界盃和北京冬奧等大型國際賽，但明年於俄國聖彼得堡舉辦的歐洲國家盃因不屬打擊禁藥目標的「大型比賽」，將不受影響。另外，俄國今後4年亦不能爭辦任何大型錦標賽，包括2032年的夏季奧運。俄羅斯可於21日內向國際體育仲裁院上訴。俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）主席加努斯（Yury Ganus）稱俄國「無機會」推翻禁令。