旅遊效益大 火山警報無礙出團

全球大約有1500座活火山（即過去1萬年內最少爆發過1次的火山），當中500座曾在過去100年爆發過，主要集中在有「火環」之稱的環太平洋地震帶。以日本為例，全國有110座活火山，氣象廳長期觀測當中47座，包括富士山、熊本縣的阿蘇山、長野縣的御嶽山、長崎縣的雲仙岳山等，都是旅遊景點。

以1990年爆發造成逾40人死亡的長崎縣雲仙岳山為例，每年有多達3萬人到訪，加上火山周邊的溫泉區，成旅遊業一大支柱。當地防災負責人接受NHK訪問時稱，因為火山帶來的觀光效益甚豐，難以封山，只能提供防災地圖等資訊，讓登山者充分了解後自行決定是否登山。

御嶽山2014年噴發造成最少55人死亡，倖存的登山嚮導小川佐由里直言，登山客大多對火山的危險不甚了了，但其實登山「無法保證百分百安全」，了解風險有助保命。

綜合日本與美國政府提供的資料，參觀火山應注意：

*留意火山活動狀况，確認噴氣口等危險區域的位置，亦應事先了解避難區域及應變措施。

*帶備必要防護用品及工具，如長袖衣褲、頭盔、手套、眼罩、口罩、毛巾、應急食品與水等。

*登山後要警惕火山異常情况，如噴出的氣體或火屑增加、地面震動等。

如遇火山爆發：

*由於火山口1至2公里範圍內都可能有噴石，必須遠離火山口，並盡量尋找建築物、岩石等遮蔽，戴好頭盔眼罩，以濕毛巾掩蓋口鼻阻隔火山灰。

*熔岩及有毒氣體等會沿峽谷及低窪地區積聚，應避免前往避難。

（綜合報道）