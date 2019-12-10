紐國懷特島火山爆發 料30遊客罹難 爆發前1分鐘 火山口旁仍有旅客

環境不穩 毒氣火山灰阻搜救

事發時有約50名本地及其他國家遊客在島上，火山於當地時間下午2時11分噴發。新西蘭科學機構GeoNet設在火山口附近的相機每10分鐘拍攝的相片顯示，火山噴發前10分鐘，火山冒出白色蒸氣，但仍有10多名遊客在火山口附近步行，到了噴發前1分鐘，該批遊客離開火口山。現時暫未知該批遊客是否安全。懷特島距離新西蘭北島東面海岸約50公里，在北島海岸都看到火山口噴出的濃煙，濃煙噴到3658米高空。

美國三藩市任職工程經理的謝德（Michael Schade）在火山爆發前20分鐘跟家人及時登船離開，離去時拍攝到火山爆發的情景，並在上載片段，他說：「 實在難以置信，我們整團人30分鐘前還在火山口邊緣站着。」火山爆發後10多分鐘有人乘小艇到島上協助疏散。

警方表示未知島上實際有多少人被困及狀况，但島上環境不穩，火山亦有再爆發的危險，難以派人登島救援。事發後，不少遊客及旅行團員工家屬聚集碼頭等待消息，直升機將一些身上佈滿火山灰的遊客運抵接受治療。當地時間凌晨，警方發聲明，稱疏散時能活著獲救的人都已被救出，據所掌握的資料，不相信島上會有生還者。

島上約50遊客 據報24人自澳洲

不少導賞團會定期辦團登島參觀，新西蘭郵輪協會行政總裁奧沙利文（Kevin O'Sullivan）向法新社表示，有30名海洋贊禮號（Ovation of the Seas）郵輪乘客參加了當日懷特島導賞團；郵輪營運商皇家加勒比遊輪確認有乘客登島參觀，但沒有透露人數。暫未知島上遊客國籍，但有澳洲傳媒稱，事發時島上有24名澳洲遊客。

學者：災難一直等着發生

奧克蘭大學火山學家克羅寧（Shane Cronin）指，像懷特島般的火山突然爆發，在任何時候都可能發生。懷特島的火山對上一次造成傷亡的爆發是在1914年，當年12名硫磺礦工死亡；火山在2016年亦曾經爆發，無人受傷。曾兩訪當地的澳洲蒙納殊大學榮休教授卡斯（Ray Cas）形容，懷特島是一個「多年來一直等着發生的災難」，他曾兩度到當地， 認為讓旅行團每天到該處參觀太危險。根據新西蘭1至5級火山警報，懷特島過去數周都記錄到有中等程度的火山活動，事前已升至2級，火山爆發後升至4級，現時維持3級。

（新西蘭先驅報/法新社/路透社）