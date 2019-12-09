94萬元香蕉藝術展品 被行為藝術家拆下吃

題為《喜劇演員》（Comedian）的香蕉是意大利藝術家卡泰蘭（Maurizio Cattelan）的作品，原在巴塞爾藝術展邁亞密展會中展出。惟美國行為藝術家達圖納（David Datuna）上周六到場一把抓下香蕉，說：「藝術表演……飢餓的藝術家。」他隨即撕掉蕉皮，大啖香蕉，「謝謝，非常美味」。

畫廊不追究：香蕉可替換

部分在場觀眾忍俊不禁，展覽場地貝浩登畫廊（Perrotin Gallery）職員慌忙趕至。畫廊發言人特拉斯（Lucien Terras）事後稱，不會追究達圖納。他強調，達圖納「沒有破壞藝術品」，作品中的香蕉其實是概念，法國買家已獲得藝術品鑑證書，讓他擁有這件作品的概念，牆上香蕉本可替換。

卡泰蘭曾創作題為《美國》的18K金馬桶，更提出租予美國總統特朗普，掀輿論熱議。他一年前開始構想製作一件香蕉形的雕塑，並總是在出門時帶着香蕉掛在牆上，尋找靈感，最終得出該作品。

畫廊創辦人貝浩登（Emmanuel Perrotin）稱，卡泰蘭的作品是關於物件如何流通世界各地，認為《喜劇演員》帶來的精彩場面與香蕉同屬作品一部分，「不論是固定在藝術展的牆上，或是在《紐約郵報》的封面上展示，他的作品都迫使我們質疑物質商品如何被賦予價值」。不過亦有評論認為，作品充分說明藝術世界在貧富懸殊下的扭曲。

（法新社/哥倫比亞廣播公司）