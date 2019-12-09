巴西護林原住民遭槍殺 組織憂種族清洗成常態

開會推動原住民權益 回程遇襲兩死

事發於上周六（7日），以保護亞馬遜雨林聞名的瓜亞亞拉部落（Guajajara）成員出席會議回程路上，在卡納布拉瓦（Cana Brava）原住民保育區內一條高速公路上被駕車駛近的槍手襲擊，致兩死兩傷。部落發言人稱，死者為菲爾米諾（Firmino Guajajara）和雷蒙多（Raimundo Guajajara），當時槍手降下車窗，向菲爾米諾等一行人掃射，暫未知其動機。巴西司法部長莫羅稱，正調查事件，但無透露是否已拘捕疑兇。

今次是繼該部落獲譽為「森林守衛者」的亞馬遜雨林保育者保羅（Paulo Paulino Guajajara）上月與荷槍的非法伐林者對抗時遭殺害以來，該部落再遭遇暴力。

保育組織「亞馬遜觀察」稱，遇害的原住民出事前剛與巴西電力公司Eletronorte及巴西國家原住民基金會（Funai）會面，推動原住民的權益。組織總監波里爾（Christian Poirier）形容，巴西正發生「常態化的原住民種族清洗」，強調國際社會不應容許更多原住民流血，巴西政府亦有憲法責任保護原住民與其領地的安全。

博索納羅被指助長暴力

正於馬德里出席聯合國氣候會議的原住民代表索尼婭（Sonia Guajajara）稱，事件反映針對原住民暴力升級，政府沒保護原住民，她把矛頭直指巴西總統博索納羅。博索納羅上台以來屢次聲言削弱原住民權利，並鼓勵商業開發受保護的雨林地區，令針對原住民的暴力日增。

（路透社/法新社）