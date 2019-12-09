新德里工廈大火43死 外勞寄居處 沒消防設備

位於舊區大型批發市場的一棟4層高工廈的二樓於昨晨4時左右起火，當局出動25輛消防車。消防員未確定起火原因，但表示因肇事工廈內廠房專製書包、塑膠儲物盒、膠袋等，以致火勢猛烈。由於區內街巷狹窄，堆放雜物兼電線外露纏繞，令灌救困難。消防員要隔100米之遙撲火，或靠人力穿街走巷運送傷者上救護車。

窄巷滿雜物 消防百米外射水

該工廈既有小型廠房，還有提供給低收入工人尤其是外勞的廉價宿位。警官巴扎說，大部分死者是在睡夢中吸入濃煙窒息死亡。

侯賽因稱他兄弟倆8年前從比哈爾邦（Bihar）到新德里，其弟在肇事工廈內的製帽廠工作，當天4時許致電稱被困火場，無路可遁，之後再無法聯絡上。

消防和警員發現至少43具屍體，並從火場救出了63人，至少56人燒傷、吸入濃煙等。新德里首席部長下令調查火災原因，宣布給每個罹難者家庭發放100萬盧比（約11萬港元）撫恤金。總理莫迪在Twitter慰問遇事者。

今次是新德里自1997年戲院大火致59人死亡後最嚴重火災。新德里缺乏城市規劃加上建築安全條例執行不力，常衍生致命事故。

（今日印度報/半島電視台/法新社）