美軍基地槍案 沙特軍官行兇前遊紐約

美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地教學大樓槍擊案釀3死8傷。有高官對《紐約時報》說，犯案的21歲沙特空軍少尉沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）似乎沒有國際恐怖組織聯繫。不過有了解調查的消息人士稱，沙姆拉尼在案發前幾日曾偕3名沙特軍事學員同赴紐約市，參觀過幾間博物館、洛克菲勒中心等；探員在研究他們是否利用該次旅行隱藏其他目的，在旅途中會晤過誰。

犯案前播大型槍擊案片段

消息人士說，沙姆拉尼上周四即犯案前夕，與一批沙特航空學員一起晚餐時曾播放大型槍擊案的片段。消息人士稱，當局事後扣留了軍事基地一些沙特學員問話，包括3名在肇事現場出現的學員，其中一人更拍下當時的混亂情况，他們表示只是巧合出現。與槍手同機抵美，但在俄克拉荷馬和路易斯安那兩州基地的受訓沙特學員，亦會受調查。一些人問話後已獲釋。

國防部長埃斯珀表示，目前未能確定事件是恐襲。追蹤聖戰士媒體的賽德情報集團此前指，一個與槍手同名的戶口網上發表支持拉登和反美的言論，但當局暫未有證實。沙姆拉尼2017年8月起獲沙特資助赴美受訓3年，在學校假期時會回國，有人指他今年2月再回到基地時變得更為虔誠，不過暫未有人能指出他自2月至案發有何異樣。

（紐約時報/路透社）