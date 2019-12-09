美軍基地槍案 沙特軍官行兇前遊紐約

【明報專訊】美國傳媒報道，上周五在佛州軍事基地行兇的沙特軍人案發前曾在晚餐上播放大型槍擊案片段，案發前數天又曾跟幾名沙特同袍遊覽紐約，當局目前在研究他們紐約市的行蹤，以調查是否另有目的。
美國佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地教學大樓槍擊案釀3死8傷。有高官對《紐約時報》說，犯案的21歲沙特空軍少尉沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）似乎沒有國際恐怖組織聯繫。不過有了解調查的消息人士稱，沙姆拉尼在案發前幾日曾偕3名沙特軍事學員同赴紐約市，參觀過幾間博物館、洛克菲勒中心等；探員在研究他們是否利用該次旅行隱藏其他目的，在旅途中會晤過誰。
犯案前播大型槍擊案片段
消息人士說，沙姆拉尼上周四即犯案前夕，與一批沙特航空學員一起晚餐時曾播放大型槍擊案的片段。消息人士稱，當局事後扣留了軍事基地一些沙特學員問話，包括3名在肇事現場出現的學員，其中一人更拍下當時的混亂情况，他們表示只是巧合出現。與槍手同機抵美，但在俄克拉荷馬和路易斯安那兩州基地的受訓沙特學員，亦會受調查。一些人問話後已獲釋。
國防部長埃斯珀表示，目前未能確定事件是恐襲。追蹤聖戰士媒體的賽德情報集團此前指，一個與槍手同名的戶口網上發表支持拉登和反美的言論，但當局暫未有證實。沙姆拉尼2017年8月起獲沙特資助赴美受訓3年，在學校假期時會回國，有人指他今年2月再回到基地時變得更為虔誠，不過暫未有人能指出他自2月至案發有何異樣。
（紐約時報/路透社）
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