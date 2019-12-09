朝稱舉行重大試驗 特朗普警告輸掉一切

疑測試洲際導彈引擎

朝中社昨宣布，朝鮮國防科學院12月7日下午在西海衛星發射場舉行了一次「非常重大」、足以對朝鮮戰略地位「發揮重要作用」的試驗。韓國國防部表示，韓美在緊密監察西海衛星發射場所在的東倉里等朝鮮主要地點的活動。專家推測，朝鮮可能對適用於「火星-15」型等洲際導彈的「白頭山引擎」實行了靜態引擎測試，即在注入燃料兼點火數秒但不發射下測試引擎。

韓國梨花女子大學國際研究李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「朝鮮現在雖然避免違反其試射長程導彈的禁令，但仍繼續改良導彈的推進力和準確度，以便能宣稱獲得可靠的核震懾力量。」美國麻省理工政治系副教授納蘭（Vipin Narang）稱，若真是新式固體或液體燃料導彈引擎的靜態測試，那是意味着「外交大門迅速砰然關上」的又一響亮信號。特朗普昨在Twitter說，金正恩是聰明人，知道一旦以敵意行事，將輸掉一切，並指他跟自己在新加坡簽了無核化協議。金正恩去年決定跟美國啟動解核談判後，曾承諾關閉東倉里的發射場，可是今年2月河內峰會破局，美朝關係一直緊繃。

聯國大使：不需再與美談判

朝鮮呼籲美國於今年底前，改變要朝鮮單方面棄核的政策及撤銷制裁，否則開啟「第二條路」。朝鮮表明將根據國內外發展形勢「討論和決定重大問題」，定於本月下旬召開勞動黨中央委員會全體會議。朝鮮駐聯合國大使金星上周六（7日）表示，朝美談判已無棄核議題，不需要再與華府漫長談判。

（朝中社/路透社/Newsis）