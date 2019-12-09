不可信但受喜愛 撒謊無減約翰遜支持度

去年Ipsos/Mori調查顯示，政客是英國最不被信任專業人士之一。《金融時報》分析，公眾對政客低預期可能對約翰遜有利。該報上月在曼徹斯特街訪，發現不少選民喜歡約翰遜多於郝爾彬，更不介意他謊話連篇的過去。31歲的市政府職員克萊爾（Alex Clare） 2017年票投工黨，如今卻支持約翰遜：「我相信他會為國家作正確決定，他從前有否做錯事應擱一旁。」

專家：民眾因共同利益不介意受騙

YouGov上周五（6日）選舉辯論後的民調顯示，雖然認為約翰遜可信的受訪者只有38%，較郝爾彬少10個百分點，但在「討人喜歡」上卻以55%拋離郝爾彬的36%。

類似情况在美國也出現。美國總統特朗普同樣滿口謊言，《華盛頓郵報》的Fact Checker資料庫顯示，截至10月9日，特朗普就職的993天中，共作出13,435項不實或誤導的言論，即平均每天撒謊14次，不過這些謊話並未動搖其支持者。特朗普現象引起不少心理學家注意，杜克大學心理學教授阿里利（Dan Ariely）說：「人們不怎樣介意政客說謊，因為他們認為那是為了共同利益；而政客也擺脫道德約束說謊，因他們相信，我當選會有利大眾。」

（金融時報/洛衫磯雜誌）