外交官請辭稱難忍「兜售片面真相」 英大選謊言氾濫 民主制度堪憂

【明報專訊】英國大選於周四（12日）舉行，主責向華府說明脫歐情况的英國外交官霍爾霍爾（圖）本月請辭，到上周五（6日）辭呈內容流出，她稱不能再代表自己不信任的政府「兜售片面真相」。事件令人再次注目英國大選比脫歐公投更變本加厲的政客謊言氾濫現象，尤其是首相約翰遜不時被指在脫歐問題上說謊，在選戰中屢被挖苦，但未損民望。《經濟學人》警告，公眾若對約翰遜之類的說謊政客習以為常，將重創自由主義民主制度。
CNN最先披露英國駐美國大使館資深外交官霍爾霍爾（Alexandra Hall Hall）的辭呈，她是英方專責向美國解說脫歐情况的最主要外交官，去年才上任，如今宣稱因無法作虛弄假地推銷脫歐請辭。霍爾霍爾在標署日期為12月3日的信件中，批評政治領袖促成脫歐的方式有問題，而且不肯誠實解說脫歐的挑戰和代價，「我寧願做些所花時間更有回報的事，而非代表我無法信任的政府去兜售片面真相（half-truths）」。
《金融時報》引述英國外交部確認這封在外交界廣泛流傳的信函屬實，但拒絕進一步置評，霍爾霍爾則未有回應查詢。
儘管霍爾霍爾在信中並未點名提到任何高官，但她選擇在大選即將舉行前掛冠，令人聯想其決定跟約翰遜政府的關係。在辭呈曝光後不久的選前最後一場電視辯論，約翰遜也被問及霍爾霍爾的辭呈，他迴避問題，稱對其評論不知情。
約翰遜無論當記者還是從政時多次被揭說謊，他為首的保守黨脫歐派在脫歐問題上作虛弄假，更為輿論詬病。2016年脫歐公投前，約翰遜宣稱脫歐可「每周節省3.5億鎊」支付國民保健，便是佼佼者。他在今次大選中強調要1月31日「搞掂」脫歐，但批評者指他隱暪跟歐盟貿易談判的艱難，在北愛邊界問題上亦不老實。
約翰遜稱真相重要 觀眾大笑
他上月中出席辯論時聲言「真相是重要的」，惹來大笑；上月底接受ITV專訪時說：「我也許有些事會弄錯……但我從未試圖欺騙公眾我如何看待事情。」到上周五大選辯論，有觀眾不客氣地質問他，在假新聞時代政客在競選時說謊應受什麼懲罰。約翰遜猶豫再三後終答道：「他們應該、他們應該被迫……在下議院議事廳跪、跪着走。」之後全場大笑。雖然如此，星期日公布的4個民調顯示，保守黨領先工黨8至15個百分點。
謊言之風在這屆大選不減反增，最新一期《經濟學人》便直言這場選舉出現大小謊言、片面真相和數碼欺騙行徑嚴重威脅自由主義民主制度。文章指出，保守黨和工黨都是如此，先拋出巨大謊言——保守黨指脫歐可迅速和無痛地達成、工黨則稱巨額支出計劃可以劫富濟貧方式達成——然後再以小謊言掩飾大謊言，例如保守黨說可興建40間新醫院，工黨則堅稱保守黨打算「賤賣」國民保健署（NHS）。
經人：選民不再期望說到做到
《經人》指，謊言誠然是政治的一部分，但在謊言受惠科技流傳更廣，以及政治討論由聚焦政策變成聚焦身分認同的「政治黨派主義」（political tribalism）冒起下，連新聞界都飽受不獲信任的困擾，將直接影響到民主選舉的進程。文章形容：「愈多選民假設所有政客都是騙子，他們愈可能選出一名騙子去代表他們。約翰遜在很多方面正是後真相時代的理想政客，因為沒有人預期他說到做到。」
明報記者
（世局解碼）
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