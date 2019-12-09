外交官請辭稱難忍「兜售片面真相」 英大選謊言氾濫 民主制度堪憂

CNN最先披露英國駐美國大使館資深外交官霍爾霍爾（Alexandra Hall Hall）的辭呈，她是英方專責向美國解說脫歐情况的最主要外交官，去年才上任，如今宣稱因無法作虛弄假地推銷脫歐請辭。霍爾霍爾在標署日期為12月3日的信件中，批評政治領袖促成脫歐的方式有問題，而且不肯誠實解說脫歐的挑戰和代價，「我寧願做些所花時間更有回報的事，而非代表我無法信任的政府去兜售片面真相（half-truths）」。

《金融時報》引述英國外交部確認這封在外交界廣泛流傳的信函屬實，但拒絕進一步置評，霍爾霍爾則未有回應查詢。

儘管霍爾霍爾在信中並未點名提到任何高官，但她選擇在大選即將舉行前掛冠，令人聯想其決定跟約翰遜政府的關係。在辭呈曝光後不久的選前最後一場電視辯論，約翰遜也被問及霍爾霍爾的辭呈，他迴避問題，稱對其評論不知情。

約翰遜無論當記者還是從政時多次被揭說謊，他為首的保守黨脫歐派在脫歐問題上作虛弄假，更為輿論詬病。2016年脫歐公投前，約翰遜宣稱脫歐可「每周節省3.5億鎊」支付國民保健，便是佼佼者。他在今次大選中強調要1月31日「搞掂」脫歐，但批評者指他隱暪跟歐盟貿易談判的艱難，在北愛邊界問題上亦不老實。

約翰遜稱真相重要 觀眾大笑

他上月中出席辯論時聲言「真相是重要的」，惹來大笑；上月底接受ITV專訪時說：「我也許有些事會弄錯……但我從未試圖欺騙公眾我如何看待事情。」到上周五大選辯論，有觀眾不客氣地質問他，在假新聞時代政客在競選時說謊應受什麼懲罰。約翰遜猶豫再三後終答道：「他們應該、他們應該被迫……在下議院議事廳跪、跪着走。」之後全場大笑。雖然如此，星期日公布的4個民調顯示，保守黨領先工黨8至15個百分點。

謊言之風在這屆大選不減反增，最新一期《經濟學人》便直言這場選舉出現大小謊言、片面真相和數碼欺騙行徑嚴重威脅自由主義民主制度。文章指出，保守黨和工黨都是如此，先拋出巨大謊言——保守黨指脫歐可迅速和無痛地達成、工黨則稱巨額支出計劃可以劫富濟貧方式達成——然後再以小謊言掩飾大謊言，例如保守黨說可興建40間新醫院，工黨則堅稱保守黨打算「賤賣」國民保健署（NHS）。

經人：選民不再期望說到做到

《經人》指，謊言誠然是政治的一部分，但在謊言受惠科技流傳更廣，以及政治討論由聚焦政策變成聚焦身分認同的「政治黨派主義」（political tribalism）冒起下，連新聞界都飽受不獲信任的困擾，將直接影響到民主選舉的進程。文章形容：「愈多選民假設所有政客都是騙子，他們愈可能選出一名騙子去代表他們。約翰遜在很多方面正是後真相時代的理想政客，因為沒有人預期他說到做到。」

明報記者

（世局解碼）