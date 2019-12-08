老一輩記憶偏見 以為下代不如己

研究顯現世代孩子自制力更好

嬰兒潮世代許多人在年輕時，或多或少參與過反文化運動，反抗建制。儘管他們提出新價值觀和文化生活方式，使社會、政治、文化等多方面皆起革新變化。不過，那年代的老一輩每每指摘他們養尊處優而行為乖張，離經背道等。到了今天，年輕一代為眼見的氣候變化等諸多社會問題而抗爭，變老的嬰兒潮世代成了被詬病的對象，但他們卻如其長輩般批評新世代說：「這年頭的孩子……」美國聖路易斯大學心理學家魯道夫（Cort Rudolph）指世代之間總是互相抱怨。年輕人比較以自我為中心和自戀，抱怨政經領域的成人加劇不平等問題，老年人則有自己一套既定觀點。

Vox報道，加州大學聖巴巴拉分校心理學家普羅茨科（John Protzko）曾探究為什麼每個年頭都存在，老一輩看輕新生代的偏見。2017年，他找來60年間衡量孩童自我控制能力和耐性的「棉花糖測試」數據，想了解幾十年來孩子的自制力是變好還是變差了。他在歸納好數據前，邀請了260名研究人類不同年紀心理變化的心理學家先做預測，其中84%專家認為孩子會變差或無變。不過結論是：今時今日孩子的自制力整體表現，要比過去幾十年的孩子要好。

其團隊又蒐集得3458名33歲至51歲美國成年人對後世代的觀感，發現成年人礙於欠缺客觀充裕數據對比的「記憶偏見」等因素，往往偏頗地認為今天的孩子不如他們等。普羅茨科道：「千禧世代總有一天變老，屆時亦將看着孩子作出相同的抱怨。記憶偏見，將影響人類千年萬代。」

（世局解碼）