年輕人嘲諷「大人」思想封閉離地 潮語「OK, Boomer」挑起世代之爭

明報記者 何麗玲

59歲迪士尼創辦人孫女為後生發聲

嬰兒潮世代（Baby boomer）指在1946年至1965年、第二次世界大戰結束後出世率飇升期間出世，並隨經濟復興而變得富裕的一群人。踏入2010年代以來，統稱千禧世代、Z世代的年輕人，漸漸敵視嬰兒潮世代等大人。自從影片分享社交媒體TikTok冒出「OK, Boomer」一詞後，他們還流行用來駁斥或嘲諷那些「離地」、思想封閉的年長世代及其觀點。新西蘭25歲綠黨議員斯沃布里克（Chloe Swarbrick）上月5日在國會討論氣候變化的議案遭較年長的議員打斷發言時，也脫口而出。此語且衍生相關服裝、日用品、文具等熱賣商品。

有長者厭惡 覺無病呻吟年齡歧視

本身是嬰兒潮世代得益者的59歲迪士尼創辦人孫女阿比蓋爾（Abigail Disney），近日加入為年輕人發聲，嚴厲批評那些認為受「OK, Boomer」一語冒犯的嬰兒潮一代，指他們愈是反對千禧世代對上一代這些「可以理解的憤慨」，愈證明老一輩「就是毫不理解他們的價值觀」。她上月10日在Twitter指，與之同輩的人為自私理由污染水源，又不理會氣候變化警告，還漠視或加劇性別、種族、經濟的不公義。千禧一代經濟能力遜於上幾代人，所受威脅如全球化卻趨增。她表示，嬰兒潮世代需要「正視世界迅速改變，但你沒有變的事實」：「你們這班傢伙坐低，讓孩子們來開車如何。 」

嬰兒潮一代比千禧一代具有社會經濟優勢，屬不爭事實。像美國退休人士協會（AARP）高級副主席布萊思（Myrna Blyth）最近受訪時，回應年輕人使用「OK, Boomer」對上一代不敬，說：「好吧，千禧世代。不過我們才是真正有錢的人。」嬰兒潮世代往往拿自身經歷比較，淡化年輕人的艱難。嬰兒潮世代認為年輕人在優裕環境長大無病呻吟，批評千禧世代、Z世代「患小飛俠綜合症，永不想長大」或者說「年輕一代不夠勤力」。他們討厭「OK, Boomer」此言甚至厭惡到認為等同貶抑黑人的年齡歧視用語。

美媒：社會不公 控訴大人搞垮世界

美國《華盛頓郵報》、《紐約時報》等剖析此語流行現象，指這反映了年輕人的無力感。千禧一代抱怨他們的困境遠甚於前人，例如千禧世代埋怨大學學費愈來愈貴，學位卻愈來愈不值錢。他們還要面對全球暖化、貧富懸殊等不公平不公義的社會問題。年輕人擬藉「OK, Boomer」一語奪回話語權，作出嬰兒潮世代等大人搞垮了世界、卻讓他們年輕人來承受的控訴。

（世局解碼）