美國伊朗罕有交換囚犯

伊朗外長扎里夫昨日（7日）宣布釋放因間諜罪被判囚10年的普林斯頓大學華裔學生王夕越。38歲的王夕越（Xiyue Wang，譯音）被捕前為美國普林斯頓大學歷史系博士生，在伊朗進行研究，2016年8月被捕。他涉嫌「滲透」伊朗，並把機密資料送往海外，被控間諜罪判囚10年。美國否認王夕越是間諜。

至於美國釋放的是伊朗生物學家蘇萊曼尼（Massoud Soleimani），從事幹細胞、血液學及再生醫學研究，去年被指嘗試把一些生物材料帶往伊朗，違反制裁令，在芝加哥被捕。今次互換囚犯由瑞士斡旋進行，美伊均感謝瑞士協助。

美伊關係因美國去年5月退出伊朗核協議、今年6月伊朗擊落美軍無人機和美國的制裁措施而惡化，政治新聞網站Politico指事件不太可能令兩國關係改善，但有望為仍被伊朗扣押的美國人帶來希望。

（紐約時報/彭博社/CNN）