非南世紀大旱 世界第三大瀑布乾塘

贊比亞總統警告氣候危機

維多利亞瀑布位於贊比西河（Zambezi river）中游贊比亞與津巴布韋接壤處，是非洲最大瀑布，1989年被列入《世界遺產名錄》，與美加交界的尼亞加拉瀑布和南美的伊瓜蘇瀑布齊名。受到當地近百年最嚴重旱災影響，維多利亞瀑布的水位降至約25年新低，今年的平均水流量和過去相比下降了50%。瀑布重創乾涸當地旅遊業，有商家表示旱季水流量是歷來最低，令旅客人數大減。另外，津巴布韋和贊比亞過去仰賴贊比西河上游的水力發電大壩供電，水量急跌導致兩國大停電。

氣象專家指出，該區通常在10月和11月左右脫離旱季並開始下雨，12月至2月則會大降雨，但今年預期的降雨並未到來。

贊比亞總統倫古（Edgar Chagwa Lungu）上周接受傳媒訪問時警告，若不阻止全球暖化問題，維多利亞瀑布將永遠枯竭。他問：「我們要留給非洲和下一代一個失去壯觀的維多利亞瀑布的贊比西河嗎？」他說，氣候變化對發展中國家衝擊尤大，富國必須協助窮國應付暖化帶來的問題。

（綜合報道）