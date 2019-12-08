海外學員須經嚴格背景審查 多屬菁英

全球5181人參與課程 沙特852人

美國國防部資料顯示，截至上周五有153個國家共5181人參與美國的軍事訓練課程，當中有852名沙特人在沙特與美國的安全合作協議下到美國受訓，沙姆拉尼是其中之一。國防部發言人加弗（Christopher Garver）稱，沙姆拉尼參加的訓練課程包括英語培訓、基本航空及初級機師訓練。

共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）稱，有關培訓計劃須外國政府證明派出培訓者都是菁英，例如未來會成為將領和高級軍事人員。他指課程是美軍部署的重要一環，因他們使用美國軍事系統，又跟美軍一同受訓：「當時機一到，美國利益受影響時，他們會更樂於接受和願意跟我們合作。」彭薩科拉海軍航空基地有1.6萬名軍方人員和僱用7500名平民，基地指揮官金塞拉（Tim Kinsella）稱，「伙伴國家」的學員到基地學習海軍航空知識已有多年歷史，稱：「因為這是個學習的好地方，有高質素訓練。」

參議員籲全面檢視計劃

美國戰略與國際研究中心（CSIS）恐怖主義研究學者納爾森（Ozzie Nelson）稱，不僅海外學員所屬國家，美國亦會全面審查這些學員的背景，審查的水平亦相當高，而事件發生在安全的基地和涉及幾近肯定經過全面審查的人，反映現今大型槍擊案的普遍性和複雜性。共和黨參議員斯科特（Rick Scott）呼籲當局全面檢視培訓海外軍事人員計劃，國防部長埃斯珀上周五發聲明表示，會考慮採取數項步驟確保軍事設施與人員和家眷的安全。

（今日美國報/CNN/紐約時報）