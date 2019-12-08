美海軍基地再有槍案 受訓沙特軍官殺3人

教學大樓內開火遭擊斃

行兇者是沙特空軍少尉沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani），他自2017年8月起在涉事基地參加由沙特資助的機師訓練課程，原訂明年8月完成。事發於早上近7時，沙姆拉尼手持在當地購入配有擴充彈匣的「格洛克45」（Glock45）9毫米口徑半自動手槍，在教學大樓內開火，造成至少3死8傷，他最終被一名警員擊斃，當時身上還藏有4至6個彈匣。

行兇前網上斥美「邪惡之國」

專門追蹤恐怖組織網絡活動的賽德情報集團引述一個跟槍手同名戶口的留言，懷疑槍手行兇前數小時3次留言作為「遺囑」，包括「我反對邪惡，而美國整體已變成邪惡之國」和批評華府支持以色列。其中一段寫道：「你們這些決策者、政客、說客和大企業，既從外交政策獲利，也要為此付出代價。」賽德指那是引述已故蓋達領袖拉登的言論。

當局正調查其行兇動機，未知是否涉及恐怖主義。《紐約時報》引述消息指，當局扣查6名在現場附近的沙特人盤問，當中3人拍攝到整個行兇過程，未知跟兇案是否有關。

美國總統特朗普稱即日已跟沙特國王薩勒曼通話，對方就事件表示哀悼並譴責槍手行為：「國王稱沙特人民對槍手野蠻之舉大感憤怒，那個人完全不代表沙特民眾對美國人的感情。」美沙關係本已因記者卡舒吉暗殺案呈暗湧，事件恐令關係再陷陰影，甚至損及兩國軍事合作。CNN評論指，沙特由地位最尊崇的薩勒曼親自致電，而非日常視事的王儲穆罕默德，反映利雅得認為事態嚴峻。

沙特國王致電特朗普 哀悼譴責

外國人參與美國軍事訓練課程須先通過美國國防部審查，事件令人關注審查程序有否出錯。共和黨參議員魯比奧直言，儘管外來學員本已接受美國以及其本國的嚴格審查，出事設施亦禁持槍，但這次慘劇反映審查程序中仍有必須找出和改進的嚴重瑕疵。

（紐約時報/衛報/海峽時報）