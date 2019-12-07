美開最巨額懸紅 通緝俄黑客首腦

惡意程式盜13億元 另涉助俄取密件

美國司法部宣布，懸紅500萬美元予提供資料促成拘捕、起訴雅庫別茨（Maksim Yakubets，圖）的人士，是歷來關乎網絡犯罪的最巨額賞金。司法部相信，身處俄羅斯的雅庫別茨與充當管理員的俄人圖拉舍夫（Igor Turashev），領導「邪魔集團」通過網絡釣魚散播惡意程式「Bugat」（或稱「Dridex」），竊取受感染電腦的個人銀行資料等，從而盜取至少1億美元，再通過洗錢網絡輸送給邪魔集團成員。雅庫別茨還曾利用另一款惡意程式，以類似手法盜取了7000萬美元。

美國聯邦調查局自2009年5月起，與英國、香港等多個國家地區的執法人員展開調查，周四起訴雅庫別茨等串謀、入侵電腦、網絡詐騙、銀行詐騙。另指他自2017年為俄國國家機關，循網絡謀取機密文件。俄羅斯駐美國大使否認雅庫別茨為莫斯科政府辦事的指控。

（英國廣播公司/彭博社/CNET）