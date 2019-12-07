全球今年麻疹個案增2倍 疫苗接種率停滯十年 專家憂再爆疫潮

2016後續升 去年980萬人染病

根據世衛和美國疾病控制與預防中心（CDC），2016年全球錄得約700萬宗估計麻疹個案，當中9萬人死亡，是有紀錄以來最低，但此後從局底持續回升。世衛和CDC的最新報告顯示，2018年度全球估計錄得980萬宗個案，142,300人死。世衛數據顯示，2018年有約35萬宗官方確認個案，今年迄11月中的個案已達66.3萬宗，相當於去年同期的3倍。大部分麻疹死者是未夠5歲的幼童，有數以千計孩子受相關併發疾病傷害，包括肺炎和腦腫脹，腦腫脹或導致永久性腦部受損、失明或聽力減弱。

儘管存在可用、安全和有效的麻疹疫苗，世衛指疫苗接種率已停滯近10年。接種率必須達95％才能防止爆發，可是全球接種第一劑疫苗的兒童比率得86％，第二劑更少到不足70％。在剛果民主共和國等貧窮國家，軍事衝突和醫療系統不健全妨礙了疫苗接種，但包括富裕國家在內的許多地方，卻因社交網絡散播反疫苗失實誤導資訊，令疫苗注射率下降，促成疫情再次爆發。英國、希臘和捷克等去年起失去「麻疹絕迹」（measles elimination）地位；美國亦錄得25年來最多的病例，瀕臨失去麻疹絕迹地位。

「可預防的死亡」 世衛稱集體失敗

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）說：「兒童死於可憑疫苗預防的疾病如麻疹，坦白講是令人氣憤和集體的失敗。」

疫苗接種停滯被認為跟在全球多地的反疫苗運動有關，其中太平洋島國薩摩亞周四就拘捕了一名宣揚「疫苗有害論」人士，以示對反疫苗運動絕不容忍。該國10月中旬爆發疫情，約廿萬人口中出現逾3880宗病例，至少63人死亡，當中55人在4歲或以下。政府已宣布進入麻疹緊急狀態，周四起全國停擺兩日，強制民眾接種疫苗，同日還拘捕了一名堅持在社交網絡宣揚「疫苗有害論」的男子，控告他「煽動反對政府命令」，可判囚兩年。當局昨日表明不再容忍反疫苗宣傳，通訊部長稱，反疫苗言論拖累接種步伐，警告疫苗有害論者「別擋路，不要再製造死亡」。

宣揚疫苗有害 薩摩亞男被拘

英國倫敦衛生與熱帶醫學學院的疫苗專家拉森（Heidi Larson）說：「麻疹是所有疫苗可預防疾病之中，最具傳染性的疾病，是其他疫苗可預防疾病可能帶來威脅的冰山一角，應成為加強防禦控制爆發的一個警號。」

（法新社/衛報）