假新聞法規管 Google星洲拒受政治廣告

大選在即 在野黨憂難接觸選民

根據新加坡民主黨公布跟Google一名公共政策主管的電郵，後者明言「不會接納受『網上政治廣告透明行為守則』規管的廣告宣傳」，Google發言人其後證實電郵屬實，並稱已在12月2日（周一）開始停止接收政治廣告。上述守則是星洲今年10月推出針對網上虛假資料的所謂「假新聞法」（POFMA）之一部分，法律要求任何政治廣告的發放者和平台，都要將相關資料提交給監管機構。Google亞太區政府事務和公共政策副總裁奥修斯（Ted Osius）說，在Google的平台中提供了許多與政治和選舉有關的資訊，因此作出如此決定並不容易。

新加坡正準備大選之際，Google停止接受政治廣告的做法惹來質疑，新加坡民主黨批評Google的做法「令人震驚」，稱這將影響選民在大選前獲取更多資訊，特別是現時政府營運的媒體正主導大選，如果少數黨派不能使用Google發表廣告，向選民傳播競選理念將變得非常困難。

（路透社）