美Uber：兩年收近6000性侵投訴

根據Uber的數字，該公司去在2017年收到2936宗性侵投訴，去年則增至3045宗。Uber將個案分成5個類別：未經同意下吻向非性部位、未經同意下企圖性插入（企圖強姦）、未經同意下接觸性部位、未經同意下吻向性部位，以及未經同意下性插入（強姦）。當中2017年強姦個案有228宗，去年是235宗，兩年加起來佔總旅程比例為0.00002%。Uber強調，儘管比例顯示情况甚為罕見，但「一宗也是嫌多」。

Uber法律總監韋斯特（Tony West）稱，主動發表類似報告並不容易，大部分公司都不會談及性暴力之類的議題，因為這樣做會招致負面新聞標題和公眾批評，但認為是時候採取新方式。

法律總監：發表報告不易 多數公司憂捱批

Uber一直因為其安全措施受到質疑，2017年印度一名女子被Uber司機強姦，其後入稟控告Uber侵犯私隱。Uber則推出不同的安全措施，旨在協助防止類似情况出現。例如去年引入應用程式內部的致電報警功能，又新增名為Ride Check的功能，一旦發現司機電話的全球定位系統（GPS）顯示到旅途上出現不尋常的長期停留或非預期的停留地點，即會啟動，向司機和乘客發送通知，供其回應是否需要協助。

（路透社/TechCrunch）