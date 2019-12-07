制度失效 強姦案積壓近13萬宗

犯人多年未處決 家屬批藉法律漏洞拖延

2012年，新德里發生震驚全國的巴士輪姦案，一名23歲女學生遭車上6名男子輪姦毒打再拋下車，傷重不治。事件觸發大規模示威，抗議政府保護女性不力。當局此後誓言開設快速審訊法院及增加鑑證設施，加快強姦案審訊速度，並將嚴重強姦最高刑罰修訂為死刑等，但情况未見改善。2012至2016年間，當地強姦案攀升60%，但定罪率仍維持在25%上下，破案率亦僅三分二。2012年案件的疑犯至今仍未被處決，受害人家屬稱，這是因為他們利用法律漏洞不斷拖延。

警方屢被指屈服政要權貴壓力

案件積累的原因，部分可歸咎於快速審訊法院及鑑證設施至今只有少數落實運作，其餘部分仍在籌建或仍未獲政府撥款。執法人手缺乏亦是原因之一，雖然印度號稱有近200萬警員，但政府上月向國會承認近四分一警隊職位空缺尚未填補。與此同時，警方亦屢被指摘在政要權貴施壓下屈服，對調查草草了事，有前警官直言，強姦案調查程序不當的情况在警隊已成常態。

此外，審訊程序亦令公義難伸。印度國家司法數據網絡指出，當地近半刑事案件往往因證人缺席審訊拖延，部分源於受害人與證人面對家庭與社會壓力而怯於作供，證物亦常因訓練不足的執法人員處理不當而受損。印度最高法院資深律師戴夫指出，針對女性的罪案定罪率往往比其他罪案低，「政府能訂立100項法例，但不能成功對治相關罪案，因為沒有人執法」。

（綜合報道）