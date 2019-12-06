美探測器太陽近距飛行破紀錄

體積如汽車大小的「派克太陽探測器」會以不同距離與軌迹掠過太陽，助收集數據了解太陽風與電磁風暴，為期7年。其中待解的一大謎團，就是位於太陽外圍的日冕為何溫度遠較太陽表面高。日冕為太陽大氣的最外層，由等離子組成，溫度達攝氏100萬度，為太陽表面溫度攝氏6000度的逾百倍。

助揭日冕高溫之謎

NASA周三披露探測器首批數據，指出「派克太陽探測器」在距2414萬公里處掠過，打破「太陽神2號」（Helios 2）1976年距太陽4345.2萬公里外掠過的紀錄。專家指出，此前科學家認為太陽磁場的振盪是導致日冕升溫的原因，實測數據卻顯示日冕存在突然出現的太陽風，即太陽向外噴發的粒子流，強度足以改變磁場，或是日冕的能量來源，亦與此前估計太陽風在大氣外圍會減弱的預計相違。

太陽風與電磁風暴可能干擾電子通訊，專家指出，如要預測太空天氣，例如日冕噴發會否波及地球或是影響太空飛行，便必須破解相關的粒子流動原理。「派克太陽探測器」未來將繼續接近太陽蒐集相關數據，預計最接近時可能距太陽僅逾600萬公里。

（綜合報道）