槍殺黑人青年脫罪 美巡邏員索償7.8億

【明報專訊】美國佛羅里達州17歲黑人青年馬丁（Trayvon Martin）2012年在手無寸鐵情况下，遭社區巡邏員齊默曼（George Zimmerman）槍殺身亡。齊默曼其後被控二級謀殺罪和過失殺人罪，但他堅稱是自衛殺人，於翌年7月獲判無罪釋放。齊默曼周三（4日）控告馬丁父母和當年控方律師克倫普（Benjamin Crump）找冒名證人做偽證，企圖陷他入罪，索償1億美元（約7.8億港元）。馬丁父母及克倫普否認指控。
齊默曼的律師克萊曼（Larry Klayman）周三在聲明中表示，齊默曼認為原告方找來的關鍵證人是冒名頂替，且提供虛假證辭，令齊默曼可能面臨終身監禁，因此控告馬丁的家屬、律師、州檢察官等人，求償1億美元。
路透社報道，齊默曼認為馬丁的家屬和律師策劃逼迫少女尤金（Brittany Diamond Eugene）錄下一段聲明，指稱齊默曼與馬丁爭吵並有攻擊行為。齊默曼還認為，原告方的證人珍泰爾（Rachel Jeantel）在與檢察官的訪談中假冒是尤金，給出虛假證辭誣陷齊默曼。
控青年父母做偽證誣陷
馬丁之死是美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）種族平權運動源頭之一。