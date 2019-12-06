槍殺黑人青年脫罪 美巡邏員索償7.8億

齊默曼的律師克萊曼（Larry Klayman）周三在聲明中表示，齊默曼認為原告方找來的關鍵證人是冒名頂替，且提供虛假證辭，令齊默曼可能面臨終身監禁，因此控告馬丁的家屬、律師、州檢察官等人，求償1億美元。

路透社報道，齊默曼認為馬丁的家屬和律師策劃逼迫少女尤金（Brittany Diamond Eugene）錄下一段聲明，指稱齊默曼與馬丁爭吵並有攻擊行為。齊默曼還認為，原告方的證人珍泰爾（Rachel Jeantel）在與檢察官的訪談中假冒是尤金，給出虛假證辭誣陷齊默曼。

控青年父母做偽證誣陷

馬丁之死是美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）種族平權運動源頭之一。

（綜合報道）