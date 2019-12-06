薩摩亞爆麻疹 全國停擺抗疫 休市兩天禁外出 未打疫苗需示紅旗

自10月中爆發的麻疹疫潮正在薩摩亞迅速擴散，據當局公布的最新數據顯示，當地的麻疹感染個案達4217宗，最少62人死亡，當中54人為4歲或以下兒童，另有19名兒童留醫，情况危殆。該國上月已宣布進入緊急狀態，至周四起更展開為期兩天的疫苗接種行動，盼將接種率推上90%或以上，對抗疫情。

望接種率推至九成 民眾稱如死城

為配合行動，當地所有商戶需暫時停業，所有非必要的政府部門亦會關閉，跨島渡輪暫時停駛，民眾亦需遵守日間外出禁令，暫停外出。如有人未接種疫苗，便需展示紅旗，等候政府安排的疫苗接種隊伍到戶接種。有當地民眾稱，不少地區儼如死城，街上僅聽見鳥鳴犬吠。

總理馬利雷哥（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）稱，疫苗接種的其中一個挑戰，在於許多人不認為麻疹會致命，懶理政府透過不同渠道發布的警告。另一方面，部分病人以為麻疹是普通熱帶疾病，寧願向當地傳統醫生求助。對於有傳當地部分反疫苗父母鼓勵子女避開疫苗接種隊，馬利雷哥直言感憤怒，「要對治疫情，讓你的子女接種是唯一方法」。

兩嬰接種後亡 掀反疫苗風潮

世界衛生組織（WHO）指出，麻疹接種率需達90%以上才能達到理想的防疫效果，如斐濟與湯加等太平洋島國接種率約九成，其麻疹爆發情况便相較輕微。不過人口約20萬的薩摩亞疫苗接種率僅30%，部分與去年兩名嬰兒接種疫苗後死亡有關。雖然當局調查後證實事件與醫護人員錯誤混合藥劑有關，並非疫苗有問題，但已觸發當地恐慌，掀起反疫苗浪潮。法新社指出，由於麻疹疫苗約需10至14天才能生效，即使今次緊急接種計劃成功，疫情亦不會即時減緩。

（法新社/衛報）