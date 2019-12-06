紐時：伊朗趁亂暗運導彈赴伊拉克

路透社亦引述兩名匿名華府官員稱，上月一直有情報傳出，顯示伊朗在區內調動兵力和武器，但暫不清楚德黑蘭的確實意圖。《紐時》的報道直接指德黑蘭是利用伊拉克亂局，借助親伊朗什葉派民兵搬運和隱藏導彈，在當地建立秘密導彈軍火庫。伊拉克目前正發生反政府示威，部分示威者矛頭更指向德黑蘭，要求後者停止干預當地政局。

美國國防部政策次長魯德前日向當地記者說，「有迹象顯示……潛在的伊朗侵略可能發生」，他警告伊朗會有後果。

日擬派270自衛隊赴中東護船

《紐時》稱，伊朗這次部署適值美國重建中東軍事存在，以反制襲擊油輪和石油設施等伊朗有嫌疑的威脅美國利益之舉。自5月起，特朗普即新派約1.4萬士兵到中東，主要是海軍船員和操作導彈防禦系統的人員，但上述情報反映華府未能藉此阻嚇伊朗行動。《華爾街日報》則引述華府官員消息，指當局正考慮再增派1.4萬軍人再加其他軍備到中東，但國防部隨即否認。

另外，《日經新聞》周三報道，日本政府計劃派出以海上自衛隊為主的270名自衛隊成員前往中東，執行任務護衛在中東海域航行的日本船舶，航行範圍以阿曼灣、波斯灣北部的公海和曼德海峽東側的公海為中心。當局初步訂期限為一年。方案將跟執政自民黨及公明黨內部再協調，希望在本年內敲定。

（綜合報道）