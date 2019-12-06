佩洛西命眾院草擬彈劾條款

佩洛西在電視講話上稱，特朗普濫用職權謀取個人政治利益，不惜扣起軍事援助，犧牲美國的國家安全，以換取外國宣布調查其政敵，屬嚴重違憲之舉，故指示眾院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）推進草擬彈劾條款的程序。

最快聖誕前表決 料難過參議院關

根據總統彈劾程序，眾議院的委員會須制訂最少一項彈劾條款（articles of impeachment），相當於起訴罪名，然後交全院表決，倘若當中有一項以簡單多數通過，總統即「被彈劾」（impeached）——技術上相當於被起訴。彈劾案此後會交上參議院，參院會在最高法院首席大法官督導下進行審訊，眾議院會派出一組議員作為檢控幹事，擔當檢察官的角色，全體參議員則充當陪審團。總統可安排辯護律師，倘若最終表決有2/3或以上參議員認為總統有罪，總統將被解職，由副總統接任職務。

眾院情報委員會周二通過發表彈劾調查報告，指控特朗普在公職人員行為失當的證據多不勝數。翌日輪到司法委員會召開公開聽證會，邀請4名法律專家作證，評估這份報告是否給予足夠理據正式向特朗普展開彈劾。當中3位由民主黨邀請的學者皆指證據看來足夠啟動彈劾程序，但由共和黨邀請、自稱本身不支持特朗普的學者，則質疑迄今案件的事實理據尚未充足，要求放慢調查進度，等關鍵證人先作供。

民主黨眾議員事前先開會，據報佩洛西要求黨友預留12月21日和22日隨時準備彈劾投票。

（綜合報道）