馬克龍政治豪賭盼除積弊

目前法國的退休金系統依賴勞動人口供款維持，開支約佔GDP的14%，對公共財政負擔日重。今年6月，法國退休金顧問委員會便警告，到2022年退休金赤字將增至100億歐元（約869億港元），較此前預測倍增，惟改革舉步維艱。

1995年希拉克政府已嘗試將特定行業的特殊退休體制與一般退休體制整合，惟招致大規模罷工，令法國停擺數周而作罷。

希拉克薩爾科齊前車之鑑

前總統薩爾科齊2010年雖在反對聲中將最低退休年齡由60歲略提高至62歲，但制度仍容許部分人提早退休，對問題幫助不大。

馬克龍雖在競選總統時承諾不會改變退休年齡，但未放棄退休金改革、在2025年前敉平退休金赤字的大計。《經濟學人》形容，經歷黃背心示威後，馬克龍試圖以聽取民意的姿態推動改革重任，廣招工會領袖等吸納意見，但在民意掣肘下，即使成功推出更條理分明的退休金制度，改革程度仍難以緩解公共財政負擔。

（Euronews/經濟學人）