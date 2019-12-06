抗議改革退休金制度 促馬克龍撤回修例 法24年最大罷工 交通癱瘓

法國全國各大城市共有254場罷工遊行或集會，其中在首都巴黎，當地時間下午有大型遊行出發。去年反對調高燃油稅引發的黃背心示威，亦會有部分參與者稱會加入這次罷工抗議。除了教師和交通工具職員外，警方、律師和機場職員都加入罷工行列，參與人數或達數以百萬計。暫未知罷工會延續多久，但有工會表明馬克龍若不撤回退休金改革就不罷休。

鐵路航空班次多取消

大罷工令法國交通受重創，鐵路運輸幾乎完全停運，有82%列車司機參與罷工，巴黎16條鐵路線有11條會完全停運，全國九成高鐵班次須取消。地鐵站大多空無一人，民眾爭相租借單車或滑板車代步。由於空管人員亦參與罷工，數以百計航班要取消，法國航空（Air France）稱會取消30%國內航班和10%短途國際航班。

當局事前已建議巴黎示威路線沿途的商店暫停營業，以防暴力事件。內政部長卡斯塔內稱已要求出現騷亂和暴力時立即採取拘捕行動。

法國目前的退休政策有多達42個不同制度，包括為公營機構而設的特別制度，讓他們可在約50歲時退休，私人機構僱員則可在62歲退休。政府基於平等原則，指退休政策應該精簡為一個運作系統，且在法國人口老化的情况下，確保制度財務上可行是相當重要。

劃一退休制度惹反彈

然而有鐵路工會代表稱改革方案不公平和令他們變得貧困。新制度下人們所得退休金需評估過去25年的薪金，而非目前僱員退休前6個月的薪酬。

任職小學教師的克洛艾（Chloe）稱他們入職時每月薪金1600歐元（近1.39萬港元），若薪金要超過2000歐元（約1.7萬港元）就需要等待10年：「我們的薪金太低，難以在職業生涯期間儲蓄，我們唯一優勢是退休金按工作最後6個月而非整個工作生涯計算。新制度令我們失去大筆款項。」

（BBC/法國國際廣播電台/法新社/路透社）