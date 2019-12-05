曾獲「亞洲諾獎」 服務當地35載 日救援仁醫阿富汗遇襲亡

阿富汗總統讚奉獻一生「老朋友」

日本非政府援助組織「白沙瓦會」（Peshawar Kai）阿富汗負責人中村哲，2003年曾獲頒有「亞洲諾貝爾獎」之稱的菲律賓「麥格賽賽獎」（Ramon Magsaysay Award），今年10月又剛獲阿富汗總統加尼頒授「榮譽市民」以表揚其人道工作。他昨晨從賈拉拉巴德市前往視察灌溉渠務工地途中，遭武裝分子槍擊，右胸中彈，在轉送往巴格拉梅醫院途中不治。與之同行的同事、保安、司機共5名阿富汗人亦喪命。現場照片顯示，他所乘車輛的側面車窗被打碎，擋風玻璃窗有最少3個彈孔。

中村哲為偏遠山村引入水利

「白沙瓦會」發言人表示對襲擊原因毫無頭緒，不知是否純粹的搶劫案或涉及利益衝突。塔利班否認施襲，聲稱他們跟「對重建阿富汗有貢獻」的組織都有「良好關係」。該省除了塔利班，還有「伊斯蘭國」（ISIS）殘餘勢力活動，治安狀况欠佳。

中村哲1984年到巴基斯坦白沙瓦，由醫治當地民眾和阿富汗難民開始，延伸醫療服務至偏遠山區，乃至鄰國阿富汗。他參與創辦「白沙瓦會」，不僅行醫濟民，2000年因見阿富汗嚴重旱災，還開始引入日本傳統水利技術，致力促進飲用水、灌溉和綠化工作。2001年他曾抨擊美國以推翻塔利班之名出兵阿富汗，直指「暴力不是民主和現代化的辯解理由」。他曾說﹕「人類的真正幸福不該以暴力或金錢，而應以人道方式來實現。」「白沙瓦會」31歲農業專家伊藤和也2008年被擄殺害後，中村哲便專注阿富汗的工作。

日本首相安倍晉三對中村哲死訊表示震驚。美國駐喀布爾大使館譴責槍擊，指「救援人員不是目標」。聯合國駐阿富汗援助團稱「暴力對待畢生奉獻阿富汗的人，是無意義的行為」。

（法新社/BBC）