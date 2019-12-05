咫尺地球：「北所羅門群島共和國」：全球下一個新國家？ ／文：沈旭暉

「自治」假象惹民怨

在太平洋島國當中，巴新是一個大國，面積、人口都僅次澳洲，比法國更大，近年成為中美澳3國外交的必爭之地。布干維爾和巴新大陸，屬於不同文化圈，也有不同歷史：布干維爾自稱「北所羅門群島」，和南部的所羅門群島較接近，後者獨立前，一直是英國殖民地；而布干維爾最早被德國殖民，屬於德屬新幾內亞，一戰後歸於澳洲，心態上始終不願意和巴新大陸統一。更重要的是布干維爾盛產銅礦，曾是巴新主要收入來源之一，佔全國收入44%，但撥歸當地的只有其中10%，當地人對這份收入極大多數落入中央政府手中、自身卻要承受環境污染代價，自然十分不滿。

1988年開始，布干維爾出現主張獨立的游擊隊，戰鬥在太平洋規模而言極其慘烈，可算二戰後區內最殘酷的戰爭，前後造成2萬人死亡。這數字實在十分誇張：布干維爾面積雖然相等於9個香港，但人口只有20萬，也就是1/10人在獨立戰爭中犧牲，這還未計算被迫遷徙的6萬人。後來在國際社會斡旋下，雙方在2001年正式簽訂停火協定，巴新成立布干維爾自治區，奉行「一國兩制」，並承諾最終舉行獨立公投。公投終於在這幾天舉行，因為大多數居民住在山區，通訊不便，官方把投票期限設定為兩周，至今99%選民已經投票，相信支持獨立的佔大多數。

布干維爾獨立公投雖然沒有約束力，但與加泰隆尼亞獨立公投不同，這是巴新中央政府承認的，也是國際社會監督下進行的。對布干維爾人而言，過去一段時間的「自治」並非真自治，經濟命脈依然未能自己控制，希望一舉獨立，可以大舉爭取國際援助，以及善用銅礦所有收入。但巴新中央政府自然希望，就是獨立公投通過，也繼續討價還價，給予對方更大程度的自治，換取布干維爾留在國內，以免其他分離主義地區效法。討價還價的過程可以很快，也可以長達三五七年，一旦選民有龐大期望落差，內戰隨時再爆發，總之變數很多。但假如雙方理性，一個銅礦利益逐步過渡的方案，換取盡快的完全獨立，理應是各取所需。

布干維爾體現「和勇合一」

布干維爾的抗爭，也可算是一種「和勇合一、國際線經濟線合一」的嘗試，由列強毫不注視到走到今天，亦殊不容易。內戰爆發後，布干維爾銅礦基本上停產，交戰雙方實屬「攬炒」。在21世紀，類似爭議理應有和平方式解決，可惜世界各國的中央政府，始終不易懂得放權的藝術，悲劇也就不斷發生，以致往往一拍兩散，一慟。

沈旭暉

（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）