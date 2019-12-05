彈劾調查報告：特朗普違規證據多

斥「自身利益置國家之上」 阻作證

今年8月，美國情報界有人檢舉特朗普7月跟烏克蘭總統澤連斯基通電話時，施壓對方公開調查拜登父子，涉嫌以此作為對烏軍援的「交換條件」。眾議院民主黨人9月啟動總統彈劾調查，此後兩個多月傳召多名證人和收集材料，最終發表這份長達300頁的報告。

報告有兩大部分，涉及「總統行為失當」和「總統妨礙眾議院彈劾調查」，形容有關這兩點的證據「多不勝數」，而且證人對特朗普計劃的描述在輪廓及細節上「顯著地一致」。

報告花了逾90頁指控特朗普阻撓調查，「難以想像有比他更嚴重和完整的妨礙調查個案」，批評特朗普無視憲法，不像從前受彈劾的總統承認國會的調查權，又阻止十數名現任及前任高官為彈劾調查作證。

報告內容大部分跟早前閉門和公開聽證時所知的雷同，主要新增從電訊商取得的特朗普私人律師朱利亞尼可疑頻密通訊紀錄，涉及朱利亞尼跟白宮、管理及預算辦公室（OMB）、眾院情報委員會最資深共和黨人努湼斯（Devin Nunes）等人的聯絡，顯示白宮內外參與推動調查拜登父子、誣衊烏克蘭干預上屆大選以及抹黑美國時任駐烏大使約萬諾維奇。

眾院情報委員會主席希夫及另外兩個眾院委員會主席發表聯合聲明，指「總統的行為損害國家安全，破壞來屆選舉公正，違背其就職誓言……那些行為還挑戰審查制衡、權力分立和法治，即我們憲法制度的主要核心」，又指證據拆穿「烏克蘭干預2016年大選」的陰謀論屬謊言。希夫直言大選在即，彈劾不能拖延。

眾院情報委員會以13比9表決通過將此報告呈交眾院司法委員會，令調查推向新階段。眾院司法委員會昨日展開公開聽證會，最終將衡量彈劾條款，在聖誕假期前供全院表決。按程序彈劾條款通過後將於1月交共和黨主導的參議院審理。

白宮批內容空洞 沒實證

白宮發言人格里沙姆回應稱，彈劾調查是「一邊倒的虛假程序」，民主黨人「完全沒有提供不當行為的證據」，「報告讀起來似地下室博客漫無邊際的言論」。特朗普在英國參加北約峰會期間重申彈劾調查是「騙局」，「不會有結果」。

針對特朗普的彈劾調查在大選戰幕揭開下雖然一再推進，但民調反映美國公眾對是否彈劾特朗普續見分歧。路透/Ipsos民調上月底最新結果昨日發表，顯示47％民眾支持彈劾，但以政黨背景論，共和黨籍者僅一成人支持。CNN/SSRS周二民調報告顯示，兩個月來民調的支持與反對者幾乎無變化，15%游離選民中很多更稱不關心彈劾案進展。

（紐約時報/衛報/CNN）