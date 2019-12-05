美海軍歷來最貴合約購9升級核潛艇 被指制華

斥資1720億 攜40戰斧可潛70天

「弗吉尼亞」級核潛艇（Virginia-class SSN）是美國海軍第一艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核潛艇，能在水中70日毋須上水。美國目前有18艘弗吉尼亞級核潛艇，另有10艘在建造中。最新9艘潛艇的主要承造商是「通用動力電船公司」，新潛艇將比現有同款大幅升級，噸位由7800噸增至10200噸，從原本搭載12枚戰斧巡航導彈大增至40枚，將在2025至2029年間交貨。

曾在美國太平洋司令部聯合情報中心擔任主管的舒斯特（Carl Schuster）說，這項合約是美軍「對中國軍力逐漸增強和其在西太平洋積極行動所作的最新回應」。

美國國防部今年5月發布的《中國軍力報告》中指出，解放軍到明年將擁有多達70艘潛艇，預料5年內中國會開始生產與弗吉尼亞級同級的核動力潛艇。美軍預計，中國核潛艇數量預計在2025年追上美國。澳洲悉尼大學美國研究中心今年8月發表的分析報告亦指出，隨着中國部署愈來愈多巡航導彈、高超音速技術和防空系統，美國在水底作戰的優勢在區內權力平衡上就顯得更加重要。

（CNN）